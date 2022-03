La política, ja sembla un tòpic, està tan al límit de revolucions que els estats d’ànim canvien gairebé per segons. L’acorralament que patia el Govern, i particularment el cap de l’executiu i el PSOE la setmana passada, ha derivat en els últims dies cap a una situació lleugerament més còmoda, encara que amb les nuvolades encara a sobre. Per la dada d’inflació desbocada del març, del 9,8% -coneguda ahir-, i el control de la qual és la tasca més immediata que ha d’afrontar l’executiu, i pel gir sobre el Sàhara que continua aïllant Pedro Sánchez.

Però l’excepció ibèrica que el líder socialista va aconseguir a Brussel·les divendres i l’aprovació del pla de xoc davant de la guerra d’Ucraïna, acollit amb reserves però sense gaire hostilitat pels grups polítics, han alleujat el bipartit i han difuminat les fortes tensions internes dels darrers dies.

El reial decret llei de mesures anticrisi, publicat ja al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) , no tindrà en principi problemes per ser convalidat pel Congrés. Es va percebre amb nitidesa en el ple de la cambra baixa d’ahir, durant la llarga compareixença, de més de set hores i mitja, del president del Govern.

Donant per segur el «no» de Vox, la resta de partits van exposar les seves objeccions. Van criticar la tardança, la vigència limitada del text (fins al 30 de juny, raó per la qual el PP el va qualificar com a «pla primavera») i l’abast de les mesures. Però no es va expressar un rebuig rotund, tampoc els populars, a punt de culminar l’aterratge d’Alberto Núñez Feijóo. Per això, i després de tres rèpliques, en què la coordinadora del partit, Cuca Gamarra, no va descobrir el sentit del seu vot, Sánchez es va aferrar a un cert optimisme; basant-se en el fet que en aquell moment el PP no havia dit no a la convalidació del decret, malgrat que va demanar repetidament a la portaveu popular que ho aclarís.

El cap de l’executiu no va portar a la cambra anuncis nous. No era el dia, justificaven a la Moncloa. Es tractava d’exposar un discurs inicial d’altura, de gairebé una hora i mitja, d’Estat. Realment, el fil conductor va ser, en tot moment, l’apel·lació a la unitat en un moment excepcional, ple d’incerteses. «Sol·licito unió, suport. No em sembla que demanar suport i unitat enmig d’una pandèmia i una guerra a Europa sigui massa demanar […]. Ho demano pel bé d’Espanya i d’Europa», va destacar. La voluntat unitària del pla de xoc «necessari» i «ambiciós», va dir, és «rotunda».

Més mesures si és necessari

Buscant aquesta unitat, precisament, i per calmar els grups, el president del Govern va avançar que no tindrà problema a estirar les mesures anticrisi si és necessari: el pla d’emergència «no és definitiu», sinó «obert i dinàmic», i si la contesa s’allargués, «el Govern no dubtarà a tornar a actuar». «És que al juny s’acaba la crisi?», es preguntava amb cert to burleta el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián.

Al dramàtic «què més ha de passar per respondre units?» de Sánchez va respondre Gamarra fent broma amb les friccions en la coalició de govern: «Coincideixo amb vostè, és molt important la unitat, però vostè és capaç de garantir la unitat en el seu Govern? Què més ha de passar perquè el president compleixi la seva paraula?». Els populars retreuen a Sánchez que no hagi incorporat més rebaixes fiscals, com va prometre en la Conferència de Presidents de La Palma, i que no retalli la despesa pública que consideren «supèrflua».

«Tot es resol per a vostès abaixant impostos», es va regirar el cap de l’executiu, recordant que ha prorrogat la retallada fiscal en el rebut de la llum, però també aportant una raó més de fons: «És suïcida desarmar l’Estat del benestar que ha d’actuar per defensar els més vulnerables».

Vox sí que va anticipar clarament el seu no. Cs va exigir rebaixes d’impostos i estirar l’energia nuclear, encara que no va ser gaire explícit respecte el sentit del seu vot. Els socis habituals de l’executiu, cadascun amb les seves observacions, deixaven entreveure el seu suport o, com a mínim, la seva abstenció. La crítica recurrent era la tardança a adoptar decisions, que li hauria estalviat «molts disgustos», va incidir Aitor Esteban, del PNB. També la insuficiència. ERC i Bildu van demanar mesures més estructurals, intervenir el mercat elèctric (Sánchez va respondre que és europeu i que Espanya no pot actuar de manera unilateral) i una reforma fiscal. «L’elefant a l’hemicicle», va verbalitzar Íñigo Errejón, de Més País, és «qui pagarà» el pla anticrisi. El PDeCAT va avançar el seu suport, i més distants es van mostrar forces com ara Junts o la CUP. Unides Podem, molt incòmode pel Sàhara, va celebrar la lletra d’un decret llei que porta la seva empremta.

Pujada de la despesa militar

Sánchez va confirmar que aquesta setmana Espanya i Portugal enviaran a Brussel·les la seva proposta per limitar el preu del gas, va presumir d’actuar contra els beneficis caiguts del cel i va atribuir «el 73%» de la dada d’inflació del març al cost de l’energia i els aliments no elaborats. I va assenyalar com a «impostergable» apujar la despesa militar fins al 2% del PIB. A la Moncloa i a la cúpula del PSOE creuen que el pitjor ha passat.