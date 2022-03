El Pentàgon ho va avisar dimarts passat i aquest dijous ho ha fet l’OTAN. Malgrat els anuncis del Govern de Vladímir Putin, Rússia no està retirant les seves tropes dels voltants de Kíiv, sinó reposicionant-les i reagrupant-les, segons ha advertit l’Aliança Atlàntica.

«Hem sentit les declaracions recents de Rússia de rebaixar les seves operacions militars entorn de Kíiv, però Rússia ha mentit repetidament», i «segons els nostres serveis d’intel·ligència les unitats russes no s’estan retirant, sinó que s’estan reposicionant. Rússia està mirant de reagrupar-se, reproveir-se i reforçar la seva ofensiva a la regió del Donbass», ha dit aquest dijous el secretari general, Jens Stoltenberg, durant la presentació de l’informe anual de 2021 sobre les activitats de l’OTAN.

Segons el noruec, fins ara no han vist «un canvi real en l’objectiu rus, que és aconseguir un resultat militar del conflicte», ni voluntat de trobar una solució política. «El que veiem és una invasió militar continuada, el bombardeig continuat de ciutats, el reposicionament de tropes, probablement per reforçar [la seva posició] al Donbass. Així que hem de jutjar Rússia per les seves accions i no per les seves paraules. Cal veure si hi ha una voluntat real del costat rus de trobar una solució política», ha dit.