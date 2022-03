El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha cessat els ambaixadors al Marroc i a Geòrgia per no aconseguir que aquests països implementin sancions contra Rússia com a represàlia per la guerra contra Ucraïna que es va iniciar el 24 de febrer. En aquest sentit, en un discurs enviat aquesta matinada, el líder ucraïnès ha considerat que no han realitzat una bona tasca diplomàtica.

«N’hi ha que treballen juntament amb tots per defensar l’Estat, perquè Ucraïna pugui guanyar el seu futur. Agraïm el treball de cadascuna d’aquestes persones. I n’hi ha que perden el temps i el treball només per mantenir-se en el càrrec. Avui he signat el primer decret per retirar l’ambaixador d’Ucraïna al Marroc. L’ambaixador de Geòrgia també ha sigut retirat», ha anunciat Zelenski. El Marroc i Geòrgia són dos països que no s’han afegit a les nombroses sancions internacionals contra Moscou. Geòrgia té ocupada una part del seu territori pels russos –Ossètia del Sud i Abkhàzia– i els ossetes han anunciat avui dijous que han iniciat els contactes amb Moscou per a la unificació amb Rússia.

«Amb tot el respecte: si no hi ha armes, no hi ha sancions, no hi ha restriccions per a les empreses russes, és moment de buscar un altre treball», ha asseverat Zelenski en un discurs en el qual també ha reclamat «resultats concrets en els pròxims dies» als ambaixadors d’Ucraïna presents a l’Amèrica Llatina, al Pròxim Orient, al sud-est asiàtic i a l’Àfrica.

El diplomàtic, un front «clau»

El mandatari ucraïnès, que ha fet extensible el seu avís als agregats militars de les ambaixades, ha insistit que el diplomàtic «és un dels fronts de batalla clau» en el context actual. «Tots allà han de treballar de la manera més eficient possible per guanyar i ajudar l’Exèrcit. Cada un ha de treballar en la primera línia diplomàtica, igual que cadascun dels nostres defensors ho fa en el camp de batalla», ha sostingut.

En aquest context, Zelenski considera que no és moment de baixar la guàrdia, ja que, tot i que hi ha un procés de diàleg en marxa amb les autoritats russes, per ara «només són paraules». Ha insistit que les tropes ucraïneses continuaran combatent i ha atribuït el reposicionament de les forces russes a les seves derrotes. Segons l’agència d’Ukrinform, l’1 de març Zelenski ja va anunciar la retirada del seu ambaixador al Kirguizistan.