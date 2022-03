El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, compareixerà de forma telemàtica al Congrés dels Diputats dimarts que ve, 5 d’abril, a les quatre de la tarda, en un pas més de la campanya per demanar suports al seu país davant la invasió russa, que ahir va complir la seva cinquena setmana. Zelenski ja ha comparegut per videoconferència davant dels parlaments dels EUA, França, Alemanya, Israel, Itàlia i Canadà, entre altres països, i al Parlament Europeu. La seva intervenció davant del Congrés estarà acompanyada per unes declaracions del cap de l’executiu, Pedro Sánchez, i la presidenta de la cambra, Meritxell Batet.

«El govern d’Ucraïna, a través de la seva ambaixada, ha sol·licitat que el format sigui una breu intervenció per part meva, com a simple introducció. Posteriorment el president Volodimir Zelenski ens dirigirà unes paraules i després volen que parli el president del Govern. Jo tancaré la sessió amb un comiat. Ha de tenir una durada màxima de 30 minuts, com en totes les compareixences que ha fet Zelenski», va confirmar la presidenta del Congrés. Batet va transmetre una invitació al Govern ucraïnès a mitjans d’abril a través de l’ambaixada d’aquest país a Espanya. Des de llavors, els dos països han estat en contacte permanent fins que han tancat la data, que va ser confirmada ahir.