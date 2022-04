El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ha alertat aquest divendres que hi ha «grans obstacles» per evacuar milers de civils de la ciutat portuària de Mariúpol, que continua estant sota el setge de les tropes russes i on queden unes 100.000 persones atrapades de les 400.000 que hi vivien abans de la guerra.

Tot i que l’evacuació s’havia d’haver agilitat després de l’acostament diplomàtic entre Rússia i Ucraïna, l’organització humanitària encara no veu garanties que es pugui fer evitant grans perills. «No està tot a punt per portar a terme aquesta evacuació de la forma més segura. Encara no està clar que això passi avui», ha dit el seu portaveu, Ewan Watson, durant una roda de premsa.

Estava previst que tres vehicles de l’oenagé sortissin aquest divendres de Mariúpol per escortar un comboi amb dotze autobusos i vehicles privats amb residents. Watson ha indicat, tanmateix, que aquesta operació s’ha vist obstaculitzada per dues qüestions. La primera és que es desconeix si les tropes sobre el terreny estan al corrent de l’acord entre Rússia i Ucraïna per declarar l’alto el foc i obrir un corredor humanitari.

La segona és la falta de consens sobre el lloc on traslladar els desplaçats. I això no és secundari, ja que Kíiv denuncia des de fa setmanes que Rússia estaria deportant cap al seu territori ciutadans ucraïnesos de les ciutats on s’ha acordat la creació d’un corredor humanitari, com ara Mariúpol. «El temps s’esgota per a la gent de Mariúpol. Necessiten ajuda desesperadament», ha assenyalat Watson abans de matisar que «s’estan quedant sense adjectius per descriure l’horror que pateixen els residents» de la ciutat.

Atacs contra la Creu Roja

Dimecres, la responsable de drets humans del Parlament ucraïnès, Liudmila Denisova, va denunciar que les tropes russes haurien bombardejat «deliberadament» un edifici de la Creu Roja. Un dia abans, l’organització va advertir que la campanya de desinformació russa desplegada als mitjans i les xarxes socials està posant en perill el seu personal desplegat al país.

La complexa operació d’evacuació a Mariúpol amb prou feines ha avançat des que les autoritats ucraïneses la van anunciar dijous. No obstant, l’alto el foc a la zona ha entrat en vigor a les 7.00 h d’aquest divendres. D’altra banda, les autoritats locals han denunciat que algunes de les rutes designades per a l’evacuació continuen bloquejades per les forces russes.