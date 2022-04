L’Arc d’Amistat entre les Nacions treu el cap en la serp aquosa del Dnièper, el gran riu que travessa Kíev i que ha servit històricament de frontera oficiosa entre l’est i l’oest d’Ucraïna, entre les regions més russòfiles i les regions més ucraïneses. Es va inaugurar el 1982 -tres dies abans que un atac de cor acabés sobtadament amb el regnat de Brezhnev- per commemorar el 60è aniversari de la Unió Soviètica i immortalitzar l’«amistat eterna» entre Ucraïna i Rússia. Avui segueix allà com una andròmina amb forma d’arc de Sant Martí, però sobre la seva uniformitat grisa s’ha pintat una gran esquerda negra per simbolitzar la ruptura definitiva entre els dos països i la història que els va entrellaçar durant segles.

La sensació per al nouvingut a Kíev no té res a veure amb la que impera a Lviv. Les riuades de gent que intenten fer una vida mitjanament normal sota l’esplendor vienès de la ciutat-refugi de l’oest del país deixen pas a una ciutat taciturna, fortificada i semibuida. Només arribar a l’estació en un d’aquells trens que no han deixat de funcionar des que va començar la guerra -per a sorpresa dels mateixos ucraïnesos, que no s’expliquen que Rússia no hagi dinamitat unes línies fèrries que serveixen també per abastir el seu Exèrcit-, esperen diversos controls policials. Busquen armes i alcohol, vetat per la llei marcial, i demanen la documentació buscant espies i informadors al servei del Kremlin.

Alguns desplaçats interns tornen a la capital després de veure com l’ofensiva russa s’encallava a la seva perifèria, severament castigada. Però ningú no es fa il·lusions i encara menys compra l’anunciada reducció de l’«activitat militar» al voltant de Kíev per crear «confiança» en les negociacions. «Putin no només és un mentider compulsiu que ens vol esborrar del mapa, sinó que cada vegada que hi ha negociacions les coses empitjoren», diu Dimitro Timoixenko davant d’un pedestal que solia carregar amb l’estàtua de Lenin fins que els caps dels pròcers soviètics van començar a rodar després de la Revolució del Maidan el 2014. El principi de la fi de l’últim president prorús del país. «Ahir a la nit va ser horrible, van caure molts morters i projectils no gaire lluny de l’est de la ciutat», explica aquest home de 25 anys, que solia treballar per a una empresa logística.

El tramvia i algunes línies de metro funcionen. Altres estacions serveixen de refugi per a desplaçats i gent amb massa por per continuar vivint a prop del front. Entre tots ells han acabat creant una vida paral·lela i subterrània a les entranyes de la ciutat. I per tot arreu es veuen pintades contra Vladímir Putin, el president rus. Si a Polònia l’anomenen jocosament «Heil Putler», aquí l’eslògan de capçalera és «Putin, que et cardin», derivat de la frase que va fer famosa el guardacostes Roman Gribov en els primers compassos de la invasió: dos vaixells de guerra russos li van demanar que rendís el diminut illot de les Serps, situat al mar Negre. «Vaixells russos, que us cardin», els va dir Gribov, convertit des de llavors en un heroi ucraïnès.

Davant de l’invasor, el país s’està comportant com un soldat disciplinat. En els darrers dies han reobert alguns restaurants i comerços després de la crida de Zelenski. «El nostre president ens va dir que hem d’ajudar per evitar el col·lapse de l’economia, de manera que vam decidir reobrir fa dos dies», explica Roman Pospielov davant del seu restaurant.

Tot i el que està passant, la conversa amb el traductor es desenvolupa en rus. Succeeix constantment. La segona llengua d’aquest país bilingüe continua sense estar entre les múltiples baixes d’aquesta guerra, a diferència del que està passant amb els lligams familiars, esquerdats com aquest arc de l’amistat dels temps soviètics. «La majoria d’ucraïnesos odien ara els russos i les famílies han deixat de parlar amb els seus parents a l’altra banda de la frontera perquè ens culpen a nosaltres d’aquesta guerra», diu Pospielov.