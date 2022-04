Els Estats Units ho van avisar dimarts passat. Rússia està allunyant tropes de Kíev, probablement per prioritzar altres llocs. I ahir ho va confirmar ahir l’OTAN. Tot i els anuncis del Govern de Vladímir Putin, Rússia no està retirant les seves tropes dels voltants de Kíev sinó reposicionant-les i reagrupant-les amb l’objectiu de llançar nous atacs, segons va advertir l’Aliança Atlàntica. «Hem sentit les recents declaracions de Rússia que reduirà les operacions militars al voltant de Kíev i al nord d’Ucraïna, però Moscou ha mentit repetidament sobre les seves intencions i només podem jutjar Rússia per les seves accions, no per les seves paraules», va dir secretari general, Jens Stoltenberg.