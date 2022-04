El president de l’Aragó, Javier Lambán, va comunicar per carta al president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, que avui no assistirà a la signatura de l’acord per a la proposta tècnica de candidatura conjunta amb Catalunya per a uns Jocs Olímpics d’Hivern al 2030. Lambán reitera que no està d’acord amb el repartiment de les ubicacions on es durien a terme les proves i insisteix que les d’esquí alpí, snowboard i esquí acrobàtic s’haurien de fer a les estacions d’esquí públiques de l’Aragó. En aquest sentit, Lambán avança a Blanco que el seu govern plantejarà una alternativa sota la premissa de la «igualtat» de condicions entre l’Aragó i Catalunya i que li farà arribar la setmana que ve per tal de «reconduir el procés».

A la carta, Lambán recorda a Blanco que ja diumenge passat li va avançar que el govern de l’Aragó no compartia el repartiment de proves i seus de la proposta de candidatura per als JJOO de 2030, i per aquest motiu, no estarà present a la reunió convocada per a avui a Madrid per donar el vistiplau al repartiment. Segons Lambán, en les diferents reunions tècniques entre el COE, els governs d’Espanya, Catalunya i l’Aragó, s’han debatut diferents possibilitats i s’han rebutjat, «sense cap fonament tècnic» propostes com, per exemple, les de l’esquí alpí, l’snowboard o l’esquí acrobàtic a l’Aragó. Cal recordar que segons el pacte de repartiment de seus, l’equí alpí es farà a la Molina-Masella.

Catalunya, en solitari

Per part seva, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va recordar ahir precisament des de La Molina-Masella que, en cas que l’Aragó s’acabi despenjant de la candidatura conjunta per celebrar els Jocs d’hivern l’any 2030, «Catalunya ja té estudis fets» per tirar endavant en solitari. Vilagrà va anunciar que aquests documents es faran públics «en breu» i es podrà veure on es preveia ubicar les diferents disciplines i va confirmar que assistirà a la reunió convocada pel COE.

Paral·lelament, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va demanar a Lambán que «deixi de posar pals a les rodes». Puigneró va insistir que el projecte estava inicialment liderat per Catalunya i va assegurar que no cedirà cap prova que s’hi pugui celebrar. «Si ara l’Aragó es despenja de l’acord tècnic seran ells qui hauran de donar les explicacions pertinents, nosaltres no ens mourem de la nostra posició», va dir.