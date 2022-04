Aquest divendres ha entrat en vigor l’exigència de Rússia que obligarà els «països hostils» que compren gas rus a pagar-lo amb <strong>rubles</strong>, i prohibir així l’ús d’euros o dòlars. No obstant, no es tallarà el subministrament de forma immediata als qui no acatin les obligacions de Moscou. El Kremlin ha assenyalat aquest divendres que, si es produís, aquest tall no arribarà fins a mitjans d’abril o fins i tot fins al mes que ve.

«El pagament dels actuals subministraments no es fa avui, sinó en la segona meitat del mes o inclús a principis de maig», ha explicat el portaveu presidencial rus, Dmitri Peskov, en declaracions a l’agència de notícies TASS. Aquest matís no nega l’amenaça que el president rus, Vladímir Putin, va fer ahir després de firmar el decret amb aquesta obligació de pagar el gas en rubles. «Si aquests pagaments no es porten a terme, ho considerarem un incompliment per part dels compradors, amb totes les conseqüències que això comporta. Ningú ens ven res gratis, i nosaltres tampoc farem caritat, és a dir, els contractes existents se suspendran», va remarcar el mandatari. El gegant gasístic Gazprom, controlat per l’Estat rus, ha començat a donar instruccions als clients sobre com efectuar aquests pagaments en rubles. La informació matisada per Peskov explica que els enviaments de gas rus hagin continuat fluint aquest divendres amb total normalitat. Xantatge als seus enemics L’ordre firmada dijous per Putin castiga els considerats «països hostils», una llarga llista en la qual Rússia inclou els Estats Units, membres de l’OTAN i de la Unió Europea (UE) i altres nacions que hagin aplicat sancions econòmiques contra el Kremlin per la seva invasió militar <strong>d’Ucraïna</strong>. Els països europeus podran continuar pagant en euros i tenir dos comptes, un amb la seva moneda i un altre amb rubles, i Gazprom s’encarregarà de fer la conversió de divises. Amb aquesta nova obligació, Putin busca revaloritzar el ruble –que ha patit una devaluació del 40% des de l’inici de la guerra– i collar els seus rivals, especialment països europeus com Alemanya, que depenen enormement del gas procedent de Rússia. Així, el 40% del gas que es consumeix en territori de la UE és rus, una xifra que en el cas alemany es dispara fins al 80%. Rússia va ingressar al gener gairebé 10.000 milions de dòlars gràcies a les exportacions de gas i, segons l’agència de notícies Interfax, gairebé 6.000 d’aquests milions van correspondre a una vintena de països catalogats com a «hostils», gairebé tots ells membres del club comunitari.