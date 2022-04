La Comissió Europea va defensar ahir que sigui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea qui resolgui les diferències de criteri entre la Fiscalia Europea (EPPO) i la Fiscal General de l’Estat (FGE), Dolores Delgado, sobre qui ha d’investigar el contracte vinculat al germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un pas que correspondria a la fiscal espanyola però que aquesta ha descartat fer.

«En cas de dubte, correspondria en última instància al Tribunal de Justícia decidir, i hi ha d’haver un mecanisme que permeti que les preguntes preliminars arribin al Tribunal», va dir el portaveu de Justícia de l’executiu comunitari, Christian Wigand. La Fiscalia Europea ja va mostrar el seu malestar a principi de setmana per les traves que trobava per investigar el cas, del qual es considera competent perquè estan en joc fons comunitaris. Davant de la falta d’entesa amb la Fiscalia espanyola, ha fet el pas d’elevar l’assumpte a la Comissió Europea.

El comissari de Justícia, Didier Reynders, ja examina una carta signada per la fiscal en cap europea, Laura Codrua Kövesi, en què s’informa de la situació a Brussel·les, segons va confirmar Wigand, que va aclarir que la queixa tindrà resposta quan sigui analitzada. L’executiu comunitari insisteix que la Fiscalia Europea és un òrgan «plenament independent» i per això es resisteix a prendre posició sobre «casos individuals», dels quals els serveis comunitaris es limiten a apuntar que han de ser resolts «en base a les regles fixades per la regulació de l’EPPO».

El portaveu de Reynders va explicar que «en cas de dubte, correspondria en última instància al Tribunal de Justícia decidir», tal com ja va suggerir la mateixa EPPO a Delgado.