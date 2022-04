El cos de l’anciana Margarida Boschmonart va ser trobat amb signes de violència el 7 de febrer del 2021. Tenia 96 anys però seguia vivint sola en una casa estreta de tres plantes la porta principal de la qual estava a peu del carrer de l’Església de Calella, la via de vianants més cèntrica i un dels principals eixos comercials de la població. Catorze mesos després, els Mossos d’Esquadra han arrestat dos homes de nacionalitat espanyola per aquest assassinat. Tot i això, el cas, que segueix sota secret de sumari, encara no es dóna per tancat.

Els Mossos van arrestar a principis d’aquesta setmana dos sospitosos, coautors d’un homicidi que potser haurien comès per quedar-se amb algunes de les pertinences de la dona. Un dels dos, el que els policies consideren autor material de la mort, no va ser arrestat a casa seva: ja era a la presó per robatoris amb violència a ancianes.