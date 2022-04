L’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha incorporat aquest any, per primera vegada, la vacunació contra la grip en nens d’entre sis mesos i cinc anys al calendari infantil, segons va anunciar ahir a Lleó el coordinador del Comitè Assessor de Vacunes (CAV) d’aquesta entitat, Francisco Álvarez.

En una roda de premsa en el marc de les XII Jornades de Vacunació de l’AEP, Álvarez va afirmar que hi ha raons per incloure la vacunació antigripal en el calendari infantil i que, per tant, es revisaran les recomanacions que va emetre l’Organització Mundial de la Salut (OMS) al mes de gener perquè Espanya aconsegueixi l’objectiu d’un calendari de vacunació infantil únic i de màxims.

Va destacar que precisament aquest any, per primera vegada, s’ha incorporat la vacunació de la grip en nens de 6 a 59 mesos, tal com proposen l’OMS i el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), en proporcionar al nen protecció individual davant de la infecció gripal i afavorir la protecció familiar i comunitària.

«Els nens es troben entre els principals transmissors humans dels virus de la influença, causant de la grip, i els estudis mostren que la vacunació dels nens redueix la incidència d’infeccions greus pel virus de la influença en la gent gran», va destacar el doctor Álvarez.

Va explicar que els pediatres experts en vacunes estan esperant que Salut Pública consideri els nens menors de 5 anys com a grup de risc davant la grip i s’inclogui la seva vacunació en el calendari finançat en les properes campanyes estacionals. A més, va destacar que l’OMS estima que les epidèmies anuals de grip provoquen uns mil milions d’infeccions, entre tres i cinc milions de casos de malaltia greu i entre 300.000 i 500.000 morts al món.