Alberto Núñez Feijóo ha estat formalment designat amb un 98,35% dels vots del XXè congrés del PP com a nou president de la formació. Feijóo es fixa com a objectiu recuperar el PP de les "majories absolutes" mantenint un perfil de "centredreta" des de la "moderació", segons ha apuntat ell mateix en aquest conclave, i ja ha advertit al partit que té "criteri propi" i farà "el que consideri oportú". La seva designació –era l'únic candidat- ha de donar pas ara al nomenament de l'equip que l'acompanyarà a Génova. De moment només es coneixen els noms de la secretària general, Cuca Gamarra, i del nou coordinador del partit, Elías Bendondo. El PP centra ja la primera gran prova de la nova etapa a les eleccions andaluses del 2022.

El PP ha assentat en aquest congrés les bases del que ha de ser una "nova etapa" del partit per deixar enrere la inestabilitat i retornar a la Moncloa. Els discursos dels seus predecessors, Aznar, Rajoy, i Casado, van escenificar la unitat a l'entorn del lideratge de Feijóo, el president del "reinici" que ha de recuperar el terreny perdut els últims anys. Tots van quadrar el seu discurs a aquest marc d'unitat, també Pablo Casado, que es va acomiadar anunciant la seva renúncia a l'escó i a la vida política.

La nova número dos del partit, Cuca Gamarra, que també ha reivindicat un PP "unit" per arribar a Moncloa. Ha afirmat que el nou projecte pretén "construir un centre ampli" que aculli "tots els ciutadans que vulguin una Espanya millor". El partit, ha dit, compta amb "els millors equips per gestionar".

Gamarra ha carregat contra la gestió del govern espanyol, però ha reivindicat al PP com a "partit d'estat" que "vol acords amb el govern espanyol". "Els espanyols prefereixen l'entesa a l'enfrontament", ha remarcat Gamarra, que ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "compleixi els acords de La Palma i abaixi impostos".

El president de la junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha agraït aquest dissabte la "generositat" dels "companys que han fet un pas al costat", en referència a Pablo Casado, i ha animat el PP de Feijóo a treballar amb "il·lusió" per recuperar les urnes. "Els espanyols ens mires i trobaran un president seriós i honest que ho farà bé".

Schinas: "La millor arma contra les populismes és la bona política"

El PP ha comptat també en aquest congrés amb suport dels referents dels populars europeus. Malgrat les seves crítiques als acords amb Vox –que el van fer-se esborrar inicialment de participar a la cita- finalment el líder dels populars europeus Donald Tusk ha pres la paraula per mostrar el seu suport a Feijóo.

També el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, que ha advertit que "la millor arma contra els populismes i els extrems és la bona política", perquè aporta "solucions reals". "Els vots i els èxits sorgeixen de la bona política i són sempre més forts que la por i l'odi".

Weber relaciona Putin amb Catalunya

També ha intervingut el president del grup del PPE al Parlament Europeu, Manfred Weber, que ha relacionat el règim de Vladimir Putin amb Catalunya. Weber ha assegurat que Putin "ha finançat populismes d'extrema dreta i independentistes a tot Europa, també a Espanya amb Catalunya". "Nosaltres no col·laborem amb separatistes i treballem per una Espanya forta i unida a una Europa forta i unida", ha dit.

"Grans majories"

El congrés també ha marcat el perímetre en què es vol moure el PP de Feijóo. Aznar i Rajoy van recordar al nou líder del partit que l'objectiu és aconseguir "grans majories" i recuperar tan aviat com sigui possible la Moncloa. Tots dos van marcar també distàncies amb el principal rival del PP a la dreta, Vox, i van reivindicar un partit centrat que eviti el "sectarisme" i el "populisme".

Al seu discurs per demanar el vot, Feijóo va prometre recuperar els antics resultats del PP. "Podem guanyar les eleccions municipals i governar amb criteri i respecte a Castella i Lleó, recuperar el lloc que ens correspon al País Basc i a Catalunya" i "tornar a governar Espanya", va dir. "Aquests són els nostres objectius, i per això estem aquí, no per una altra cosa".

El PP celebrarà aquest diumenge la seva primera executiva –amb tres membres del PPC- que elegirà ja els vicesecretaris de la formació. Serà el nucli dur del president que ocuparà la sisena planta de Génova i que s'haurà de centrar ja en la primera gran fita: les eleccions andaluses de 2022.