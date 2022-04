Davant del jutge, ni una paraula; fora de la Ciutat de la Justícia, davant dels mitjans de comunicació, va tornar a explicar la seva versió, sense més ni més. «Jo no li vaig injectar insulina», va assegurar Ángela Dobrowolski, l’exdona del productor audiovisual Josep Maria Mainat, que és diabètic. El magistrat li va comunicar ahir la interlocutòria de processament per intentar matar el seu exmarit i en què s’indiquen els «indicis racionalitats de criminalitat» que hi ha contra ella. Després, l’acusada es va acollir al dret a no declarar. «No estem conformes amb aquesta resolució», va destacar el seu advocat, Juan Carlos Galbán. El togat atribueix a la imputada un possible delicte d’homicidi o assassinat en grau de temptativa, més un altre de revelació de secrets, en haver accedit al correu electrònic de l’excomponent de La Trinca i fundador de Gestmusic. Va ser llavors quan va saber que l’excantant no només volia divorciar-se, sinó que la volia apartar de la suculenta herència.

El jutge considera que hi ha prou proves contra ella, segons la interlocutòria de processament, que assenyala que la nit del 22 al 23 de juny de 2020, la dona presumptament va procedir a despertar Mainat, indicant-li que li injectaria una hormona del creixement (Omnitrope) i un producte aprimant (Saxenda), si bé, pel que sembla, «el que va fer va ser injectar-li insulina». Abans havien discutit. Cap a tres quarts de tres de la nit, el productor va patir un coma hipoglucèmic. La dona no va procedir a trucar els Serveis d’Emergència (SEM) fins poc abans d’un quart de quatre. La resolució judicial destaca que Dobrowolski va negar «radicalment» els fets, atribuint el suposat coma hipoglucèmic a la reacció que li van produir els dos medicaments subministrats a Mainat. El togat no es creu aquesta versió i assenyala en la seva interlocutòria que no resulta compatible amb l’oferta per la víctima ni amb el resultat de la resta d’«ingents» diligències practicades. Fa menció especial als informes remesos per les farmacèutiques que comercialitzen els medicaments Omnitrope i Saxenda. Aquests dictàmens indiquen que aquests fàrmacs «no poden comportar aquestes conseqüències en pacients diabètics». El magistrat destaca que les càmeres de l’interior de l’habitatge de Mainat van registrar la dona sortint aquella nit en «nombroses ocasions de l’habitació», així com que l’acusada, pels seus coneixements mèdics, «era coneixedora» del que és la diabetis.