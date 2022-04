Un nen de tres anys va morir ahir atropellat per un autobús de la xarxa municipal de transports a l’accés d’arribades del Terminal 4 de l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El menor anava assegut damunt d’unes maletes sobre un carro portaequipatges amb la seva mare i la seva àvia, de nacionalitat mauritana, quan, per causes que s’investiguen, va caure a la carretera al pas de l’autobús i va morir a l’acte. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida del nen.