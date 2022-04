El Kremlin va acusar ahir Ucraïna d’haver bombardejat amb dos helicòpters MI-24 un dipòsit de petroli a la localitat de Bèlgorod, a l’oest de Rússia, a uns 40 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats de Kíev no van confirmar ni van desmentir la informació. En tot cas, si fos cert l’atac aeri, seria el primer dut a terme per l’Exèrcit ucraïnès en territori rus. «Hi va haver un incendi al dipòsit de petroli a causa d’un bombardeig portat a terme per dos helicòpters militars ucraïnesos, que van entrar en territori rus volant a baixa altitud», va dir el governador Viacheslav Gladkov a Telegram. En un altre missatge, el governador va indicar que els bombers treballaven per apagar l’incendi en què van resultar ferits dos treballadors. El gegant energètic Rosneft és el propietari del dipòsit.

El director d’una impremta a prop de Bèlgorod, Konstantin Lajnov, va assegurar que la seva empresa es va veure afectada pel foc dels helicòpters. «Van disparar coets contra nosaltres. Les finestres estan malmeses, l’equip està destruït, el sostre està malmès», va explicar a l’agència TASS. Després de l’atac, mitjans de comunicació locals van informar de llargues cues de vehicles a les benzineres, però el ministre d’Energia, Nikolai Shulguinov, va assegurar que no hi hauria escassetat de combustible. A les xarxes socials es van difondre vídeos, suposadament gravats a Bèlgorod, que mostren un helicòpter llançant míssils i després l’explosió. Moscou va assegurar que la destrucció del dipòsit afectarà les negociacions bilaterals per posar fi a l’ofensiva a Ucraïna. «Està clar que això no es pot considerar com una cosa que crearà les condicions apropiades per a la continuació de les negociacions», va explicar Dmitri Peskov, portaveu de la presidència russa. Les negociacions es van reprendre ahir de manera telemàtica, segons el negociador en cap del Kremlin, Vladimir Medinski. El que sí que sembla clar és que les tropes russes s’estan retirant de l’entorn de Kíev i es dirigeixen cap a la frontera bielorussa, ja que «l’enemic ha patit pèrdues significatives i no ha aconseguit bloquejar i capturar la capital». Les autoritats ucraïneses van celebrar que més localitats del nord-oest de Kíev es troben també sota control propi i l’alcalde de l’estratègica ciutat de Butxa, Anatolii Fedoruk, va anunciar l’alliberament de la localitat, com Borordianka.