El Comitè Internacional de la Creu Roja tornarà a intentar aquest dissabte una evacuació massiva de civils a la ciutat assetjada de Mariúpol, al sud-est d'Ucraïna i l'últim bastió del govern de Kíiv al mar d'Azov. Un comboi format per 54 autocars i diversos vehicles privats es va desplaçar ahir divendres a la zona per poder rescatar el màxim de gent, però l'operació va fracassar per la manca de condicions de seguretat. "Espero que encara hi hagi solucions per a la situació a Mariúpol. El món sencer ha de reaccionar davant d'aquesta catàstrofe humanitària", ha reclamat el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, que ha alertat que les tropes russes s'estan desplaçant ara cap al Donbass i en direcció a Khàrkiv, la segona ciutat del país.

Zelenski ha reconegut que la situació a l'est d'Ucraïna és "extremadament difícil" i que espera una nova onada de bombardejos al Donbass i a Khàrkiv, que ja va ser greument atacada a l'inici de la invasió russa a Ucraïna, fa 38 dies. Pel que fa a Mariúpol, el president d'Ucraïna ha precisat que han pogut ser evacuades unes 3.000 persones en les últimes hores, però que encara quedarien unes 160.000 persones atrapades i que miraran de ser rescatades aquest dissabte pel comboi de 54 autocars de la Creu Roja. Al nord del país, les forces d'Ucraïna estan recuperant terreny per les rodalies de Kíiv davant la retirada de les tropes del Kremlin, segons ha informat en un comunicat el Ministeri de Defensa del Regne Unit. L'exèrcit ucraïnès intenta ara desplaçar-se d'Irpín a Butxa i Hostomel, i també reprendre el control d'una important ruta cap a Khàrkiv. Finalment, el govern d'Ucraïna ha acusat Rússia d'haver atacat de matinada amb míssils les ciutats de Poltava i Krementxuk, al centre del país. "Molts atacs a la ciutat aquest matí, amb nombroses destrosses en edificis residencials i infraestructures. No tenim informació sobre possibles víctimes. Mantinguem la calma i no ignorem els avisos de les sirenes d'atac aeri", ha apuntat l'alcalde de Poltava, Oleksandr Mamay, en un missatge a Facebook difós per Ukrinform.