Brussel·les aspirava ahir en la 23a cimera entre la UE i la Xina, celebrada per videoconferència, a obtenir garanties de Pequín que ni donarà suport militar a Rússia en la guerra contra Ucraïna, ni li llançarà cap salvavides econòmic que li permeti esquivar les sancions europees. La trobada, però, va acabar sense compromisos clars que no hi haurà interferències en l’aplicació de les sancions internacionals.