L’Adrià no havia fet els quaranta quan la seva vida va canviar. Va tancar el seu negoci, va trencar una relació de sis anys i va haver de tornar a casa dels seus pares. I va provar de desenganxar-se del fentanil, l’únic fàrmac amb el qual havia aconseguit superar els dolors de la cintura, les seves enrampades constants i l’entumiment de cama i peu. «Em funcionava molt bé, però els efectes duraven cada vegada menys i el meu cos exigia més quantitat. Consumia el que tenia per a una setmana en dos o tres dies», explica en una carta després de quatre mesos net. L’Adrià va deixar de fer-se càrrec de la seva relació, del seu negoci… i de les factures. «L’abstinència al medicament és una cosa indescriptible. No era capaç d’aixecar-me del llit, el meu cos semblava pesar més del que pesa i els meus pensaments eren totalment maliciosos, no tenia ganes de fer absolutament res». El de l’Adrià és un dolor irruptiu, el principal diagnòstic de prescripció del fentanil d’alliberament immediat, un opioide cent vegades més potent que la morfina.

Fa quatre anys, l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) va haver d’emetre una alerta per l’augment del consum de fentanil d’alliberament immediat per a usos no contemplats en la fitxa tècnica del producte. Eren responsables del 60% de les notificacions de casos d’abús i dependència. El consum d’opioides amb recepta s’ha duplicat en 10 anys. A més, Espanya és el tercer país amb major consum de fentanil, segons la Junta Internacional de Fiscalització d’Estupefaents. I encara que les dades estan molt lluny dels que deixa els EUA, amb més de 90 morts per sobredosis al dia, les alarmes ja s’han activat.

Ana Isabel Henche és responsable de la unitat de conductes addictives de l’Hospital de Toledo. El 2013 va arribar a la seva consulta la primera pacient amb dependència a opioides. I no va ser l’única. «Van venir moltes persones de cop i això em va alertar», explica. Ara, el Ministeri de Sanitat ha posat en marxa un Pla d’optimització del seu ús per al dolor no oncològic, després de comprovar que el 15,2% de la població de 15 a 64 anys els ha consumit en alguna ocasió. En el text es refereixen al fentanil com una «preocupació important». Henche destaca que genera dependència «en només set dies».

«Hem passat de la opiofobia a la opiofilia», sosté. «Feia molta por pautar aquest tipus de medicaments i ara sembla que valen per a tot. Però crec que els prescriptors estan començant a prendre consciència». La doctora rep als pacients que li deriva la Unitat del Dolor. Per la seva consulta han desfilat persones de 60 o 70 anys que no havien fumat un cigarret en la seva vida i no entenen què fan en una unitat com la seva. «Jo no soc un addicte», li etziben. «Pots trigar dos i tres anys a retirar un opiaci», explica la doctora.

Tots acaben desenvolupant tolerància, dependència i síndrome d’abstinència, que en alguns arriba a convertir-se en addicció; això és la pèrdua de control sobre l’ús. Per a Henche, el principal problema és que «el pacient no està informat del que pren, ni de que poden aparèixer aquests símptomes». Els prescriptors ho fien tot al prospecte, que molts no llegeixen. «Més del 70% dels pacients que he tingut em diuen que si ho haguessin sabut, no els haguessin près». No se’ls explica perquè no hi ha temps en les consultes, per la falta de recursos humans i les retallades en les unitats del dolor.

Víctimes del dolor crònic

A Espanya s’estima que un 32% de la població adulta pateix algun tipus de dolor. Entorn d’un 17% viu amb dolor crònic; set de cada deu si parlem de majors de 65 anys.

El dolor existeix des de fa mil·lennis, però com a especialitat mèdica és relativament jove. «Els opioides només han demostrat eficàcia a curt termini, menys de 12 setmanes, sense proves de benefici a més temps i amb danys comprovats», assenyala el document de Sanitat. Aquests danys són, entre altres, una hiperalgesia induïda: el dolor augmenta més arran del consum dels opioides. «Explica a un pacient que una pastilla per al dolor que li ha receptat el seu metge de confiança li està produint l’augment del dolor; els costa molt entendre-ho, volen més dosi i no menys», assenyala Henche.

El 2017 es va publicar una guia de bona pràctica clínica en geriatria que situava al fentanil transmucosa com el fàrmac ideal per als ancians, sense que es parlés de dependència, només de dolor. «Hi ha caigudes, fractures, pèrdua cognitiva… Estàs arreglant una cosa i fotent-ne una altra?», es lamenta Henche. Els opioides van causar el 22,3% dels ingressos als centres de desintoxicació l’any 2019, només per darrere de cocaïna i cànnabis.

Però no tots els experts ho veuen de la mateixa manera. «Els opioides són la millor família que tenim per a mitigar dolors, l’augment és un indicador del bé que funciona el sistema de salut i la ciència», assenyala David Pere Martínez, doctor en psicologia social i autor d’una recerca, elaborada amb fons del decomís de drogues, que conclou que Espanya no experimentarà cap problema sanitari derivat dels fàrmacs opioides. «Qui avui està consumint opioides de manera relativament crònica, fa 10 anys estaria mort; és una de les conseqüències no previstes que hi hagi més supervivència», explica.

Aquest equilibri entre riscos i beneficis amb el qual treballen diàriament els sanitaris el resumeix molt fàcilment Henche: «a un pacient que tingui un dolor oncològic que estigui en l’etapa final de la vida, dona-li tot el fentanil transmucosa que vulguis. Però, què passa amb els pacients oncològics que s’han convertit en crònics? Són molts anys prenent opiacis».

Espanya lidera la ingesta mundial de benzodiacepines

Espanya va tornar a ser el 2020 líder mundial en consum legal de benzodiazepines, un grup de medicaments que engloba als ansiolítics, hipnòtics i sedants com el diazepam o el lorazepam, germans ‘petits’ dels opioides, però també amb risc addictiu. Es van consumir gairebé 110 dosis diàries per cada 1.000 habitants, segons les dades de 95 països del món que la Junta Internacional de Fiscalització d’Estupefaents ha remès. El segueixen Bèlgica, amb 84 dosis diàries, o Portugal, amb 80, però queden molt lluny altres països veïns europeus com Alemanya, només amb 0,04 dosis diàries. «Ni està dins de l’esperat, ni és una cosa recomanable», assegura Antonio Cano, catedràtic de Psicologia i president de la Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Ansietat i l’Estrès (SIGUIS). Malgrat que no es recomanen per a trastorns d’ansietat o insomni, gairebé dos de cada deu persones ha retirat almenys un envàs el 2018, últim any disponible a la Base de dades Clínics d’Atenció Primària.