A les casernes generals de Roma del Programa Mundial d’Aliments (PMA), l’organització dependent de l’ONU que alimenta cada any 86 milions de persones a 83 països, hi regna un ambient de preocupació. La guerra d’Ucraïna ha sacsejat fins als fonaments les previsions per als propers mesos, obligant fins i tot a reduir les racions que distribueix a refugiats i altres poblacions vulnerables, segons s’admetia en un breu informe difós fa unes setmanes. La raó és simple: Rússia i Ucraïna, els dos països enfrontats a la guerra d’Europa de l’est, són dues potències agrícoles de primer ordre, són l’origen del 25% de les exportacions mundials de blat i els principals proveïdors d’aquest producte de primera necessitat en un bon nombre de països al Pròxim Orient i Àfrica.

Els experts encara no s’han posat d’acord respecte a l’abast de la crisi que s’acosta, és a dir, si aquesta tindrà un caràcter global, o si el seu impacte se sentirà únicament en aquells estats de les dues regions que des de fa molt de temps es troben en situació de risc respecte a la seguretat alimentària. En qualsevol cas, tal com assegura Alex Smith, analista en temes d’alimentació i agricultura a The Breakthrough Institute, centre de recerca sobre el medi ambient basat a Oakland (Califòrnia), l’impacte que pugui tenir el conflicte a la collita, exportació i comercialització del gra des de territori ús i ucraïnès «és motiu per a la preocupació i (una circumstància) a la qual els estats han de reaccionar». De moment, segons puntualitza Smith, les principals disrupcions registrades s’estan produint a la fase del transport, «no tant a la de la sembra o de la collita». I és que «moltes de les exportacions de gra de Rússia i Ucraïna es fan a través del mar Negre», un dels punts calents de l’actual guerra, assenyala l’expert, amb els ports ucraïnesos d’Odessa, Berdiansk i Mariúpol tancats al trànsit marítim després d’haver esdevingut teatre d’operacions militars o un possible objectiu militar futur per a les tropes del Kremlin. Les perspectives, això sí, podrien empitjorar en el cas que les hostilitats es prolonguin i no s’arribi aviat a un alto el foc, ja que podrien veure’s afectats altres fases d’aquesta vital activitat econòmica. «El blat d’hivern», la principal collita d’Ucraïna, es recull al juny, juliol i agost, i «encara hi ha optimisme perquè la collita segueixi paràmetres normals, especialment si la intensitat dels combats es redueixen», indica Smith. Pel que fa al blat de moro, que es cultiva normalment «a la primavera», encara no és clar si es podrà sembrar, constata l’especialista consultat per aquest diari. Límits a l’exportació El segon problema que s’entreveu és la possibilitat que Rússia, objecte de duríssimes sancions econòmiques per part d’Occident, acabi imposant restriccions a l’exportació per mantenir baixos els preus dels aliments de cara al consumidor domèstic. «Rússia té un ampli historial de recórrer a aquest tipus de mesures; ja ho va fer el 2020 a causa del covid, i sobretot el 2010, una decisió que molts pensen que va acabar per desestabilitzar políticament els països de la zona, propiciant la denominada Primavera Àrab», recorda Smith. Un total de 12 països del món reben més del 50% del seu blat de Rússia i Ucraïna, mentre que en 22 més, aquesta xifra arriba al 40% de les importacions. Els països més afectats per les turbulències als mercats agrícoles seran Egipte, Líban, Líbia i Iemen, encara que la seva capacitat per adaptar-s’hi difereix en cada cas. Egipte, segons l’expert, té «àmplies reserves i capacitat de comprar blat a preus elevats de mercat». Líbia i el Líban, en canvi, viuen una situació molt més precària, i en aquest darrer estat fins i tot és necessari imposar sostres de preus. On la crisi es farà més ostensible serà al Iemen. «No té reserves i depèn de l’ajuda per subsistir», indica Smith.