El Kremlin ha avançat aquest diumenge que el president rus, Vladímir Putin, només es reunirà amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, quan tots dos estats hagin avançat en un preacord que pugui posar fi a l’ofensiva militar sobre Ucraïna. «Putin mai es va negar a una reunió així i una trobada és hipotèticament possible, però perquè tingui lloc és necessari que hi hagi un document específic i madur preparat per les dues delegacions», ha assenyalat el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov. Des de Rússia rebaixen les expectatives d’un ràpid acord fruit de les negociacions que mantenen amb la delegació ucraïnesa a Turquia.

Peskov ha afirmat que Rússia encara recorda el fracàs de la implementació per part d’Ucraïna durant set anys dels Acords de pau de Minsk per al Donbass, un dels arguments esgrimits pel Kremlin per llançar l’anomenada «operació militar especial» per evitar un «genocidi» a l’est prorús d’Ucraïna i alliberar-lo. I és per això que des del Kremlin no contemplen una trobada al màxim nivell fins que els negociadors, que actualment discuteixen des de Turquia, tinguin l’acord ja pràcticament tancat. És a dir, Putin no se citarà amb Zelenski per desencallar les negociacions, sinó per concloure-les.

«No [parlem de] una sèrie d’idees, sinó d’un document per escrit específic. És llavors que aquesta reunió arribarà», va recalcar en el programa «Moscou. Kremlin. Putin» del canal estatal de televisió Rossia 1. «Espero que, com a resultat de l’esforç enèrgic que s’està fent en les negociacions russoucraïneses, puguem firmar un document, i això serà un pas important cap a la normalització de la situació», ha afegit.

Baixes expectatives des de Turquia

El cap negociador rus, Vladímir Medinski, també ha reduït avui les expectatives d’un ràpid acord, després que el seu homòleg ucraïnès David Arkhamia afirmés la vigília que les negociacions estan prou avançades perquè se celebri aviat una trobada cara a cara entre els mandataris dels dos països. «Respecte als preparatius de la redacció de l’acord per a una cimera, lamentablement no comparteixo l’optimisme d’Arakhamia. Encara tenim molta feina per davant», va afirmar en el compte de Telegram. Medinski va avançar, a més, que les dues delegacions continuaran treballant aquest dilluns per videoconferència