Les autoritats d’Ucraïna van anunciar ahir que han recuperat el control de la central nuclear de Txernòbil després de tres setmanes de tensions amb les forces russes sobre la gestió de les perilloses instal·lacions.

«Avui [ahir pel lector], 2 d’abril de 2022, des de les 11.00 hores, la bandera d’Ucraïna tona a onejar altra vegada a la central nuclear de Txernòbil, on s’ha sentit l’himne nacional d’Ucraïna», va informar el servei de premsa de la central a través de la seva pàgina de Facebook. «El personal operatiu de l’estació continuarà brindant seguretat nuclear i radiològica tot i les condicions difícils que han provocat els ocupants (Rússia)», va afegir.

Les autoritats ucraïneses van denunciar divendres que les forces russes havien saquejat totalment les instal·lacions abans d’abandonar-les. Després de robar ordinadors i documents de la central, van saquejar un hotel pròxim, segons Yevgeni Kamarenko, cap de l’Agència Estatal per la Gestió de la Zona d’Exclusió de Txernòbil. Kamarenko va indicar que, a priori, la infraestructura no ha patit danys visibles, però, va avançar que enviarà un equip per valorar l’estat de la central.

Segons la companyia nuclear estatal d’Ucraïna, Energoatom, les tropes russes van abandonar la central perquè diversos militars havien començat a patir símptomes de radiació severa després de cavar trinxeres als boscos de la rodalia. Sobre això, l’agència nuclear de Nacions Unides va anunciar que ha obert una investigació.