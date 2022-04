Almenys sis persones van morir i dotze més van resultar ferides en un tiroteig que va tenir lloc ahir a la ciutat de Sacramento, la capital de l’estat de Califòrnia. La policia de la ciutat busca un o més sospitosos sense que se sàpiga, encara, quina arma o armes van ser utilitzades per a la matança. Segons el relat policial, els agents que patrullaven la zona, coneguda per tenir una gran vida nocturna, van escoltar el tiroteig cap a les dues de la matinada, hora local. Quan van arribar al lloc dels fets es van trobar amb una multitud reunida al voltant dels sis cadàvers.

Als veïns de la zona -el tiroteig va tenir lloc entre els carrers 10 i J, segons va relatar un portaveu de la Policia-, se’ls va recomanar que evitessin transitar pels carrers. En aquesta àrea hi ha molts bars i restaurants i és limítrof al Golden 1 Center, el pavelló per a 18.000 persones que acull els partits de la NBA dels Sacramento Kings com a local.

Escenari actiu

La presència policial, en tancar aquesta edició, seguia sent «important», segons van reconèixer fonts del cos de seguretat de la ciutat, ja que continuava sent considerada un escenari «actiu». Això implica que no es descartava que l’autor o autors poguessin tornar a colpejar. Segons la cap de la policia de Sacramento, Kathy Lester, «es tracta d’un cas extremadament complex» i va demanar «a testimonis i a tots aquells que hagin pogut gravar qualsevol part de l’incident» que contactessin amb les autoritats. En un vídeo publicat a Twitter s’aprecia la multitud corrent pels carrers mentre s’escolten trets de fons.