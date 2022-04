El president dels Estats Units, Joe Biden, ha renovat aquest dilluns les seves acusacions que Vladímir Putin «és un criminal de guerra» i ha apressat a «recopilar tota la informació» i «els detalls» del que ha passat a Butxa, on 29 dies d’ocupació russa han deixat una estela de destrucció i mort, per assegurar que el president rus s’enfronti a un judici com a tal.

«Poden recordar que se’m va criticar per dir a Putin criminal de guerra, però hem vist el que ha passat a Butxa», ha dit Biden en unes breus declaracions als periodistes a l’arribar a la Casa Blanca. Rememorava la tempesta que es va organitzar el 16 de març, quan per primera vegada va llançar l’acusació contra Putin, després de la qual inicialment la Casa Blanca va assegurar que el mandatari havia parlat «des del cor», tot i que poc a poc l’Administració va anar reforçant també el missatge sobre els potencials crims de guerra. «Aquest home és brutal i el que està passant a Butxa és intolerable i tothom ho ha vist, crec que és un crim de guerra», ha dit Biden, que ha anunciat també que està estudiant imposar «més sancions», una cosa que també ultima la Unió Europea segons ha anunciat Josep Borrell. El missatge des de Washington i Brussel·les torna a arribar unificat. Tant Biden com Borrell han coincidit no només a plantejar aquest nou paquet de sancions sinó també a mostrar el seu suport a Ucraïna. I el president nord-americà ha dit que s’ha «de seguir donant a Ucraïna les armes que necessita per continuar la lluita». El demòcrata no ha arribat a parlar de «genocidi», el terme que sí que ha utilitzat el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, després de visitar Butxa. El mandatari ucraïnès ha denunciat «un genocidi en ple segle XXI».