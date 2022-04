Alberto Núñez Feijóo ha sumat cinc noms més a la cúpula del nou PP amb els que envia dos missatges: col·loca persones de la seva total confiança (amb Esteban González Pons i Miguel Tellado a les vicesecretaries institucional i d’organització) i continua reforçant Juanma Moreno (triant Juan Bravo, el seu home ‘econòmic’ de la Junta).

A Isabel Díaz Ayuso la deixa sense influència perquè no compta amb cap polític del seu nucli dur. Només li concedeix que es pugui arrogar un nom, que l’equip de la presidenta assegura que va negociar amb Feijóo, que és el de l’exalcalde de Torrejón d’Ardoz Pedro Rollán, que assumirà la vicesecretaria autonòmica i local. Tot i l’estratègia de Sol, que no vol alçar la veu per ara per la seva escassa ascendència a la nova cúpula, és públicament conegut que Rollán és amic del flamant líder del PP. I es dóna la circumstància, a més, que l’exalcalde va ser vicepresident d’Ángel Garrido, amb qui Ayuso té una relació molt dolenta.

La cinquena persona, Carmen Navarro, amb una relació fluida amb María Dolores de Cospedal, assumirà la vicesecretaria de polítiques socials. Navarro és actualment diputada per Albacete.

Feijóo va explicar que els tres criteris que ha aplicat per a la seva elecció han estat que els seleccionats tinguin «àmplia trajectòria orgànica», «una acreditada capacitat de gestió» i «experiència en desafiaments importants». El nou líder del PP ha donat a conèixer la nova direcció en el primer discurs davant el comitè executiu nacional del partit, que es va reunir ahir al matí a Sevilla.

Aquestes cinc persones se sumaran a Cuca Gamarra, secretària general, i Elías Bendodo, coordinador general i conseller de Presidència de la Junta d’Andalusia, per capitanejar el partit al cicle electoral que s’obre a partir dels comicis andalusos d’aquest any.

Els cinc noms

Pons, company de batalles i home de confiança de Feijóo, ocuparà una vicesecretaria amb etiqueta nova: «institucional». Seguirà d’eurodiputat a Brussel·les i s’hi recolzarà per a decisions de política internacional, «que ara és més important que mai», va apuntar el nou president dels populars.

Feijóo també va mencionar a Tellado, l’actual secretari general del PP de Galícia que l’ha acompanyat en les dues darreres majories absolutes en aquesta comunitat. El cap de files vol que Tellado doni suport a Bendodo el dia a dia de la formació amb la cartera d’organització territorial. Serà cabdal el seu treball davant de les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2023.

En aquesta missió també hi haurà Rollán com a vicesecretari de coordinació autonòmica i local. L’exalcade de Torrejón de Ardoz va ser el més votat de les grans ciutats de tot Espanya a les eleccions del 2011, va destacar Feijóo.

Bravo, actual conseller d’Hisenda de la Junta d’Andalusia, ocuparà la cartera econòmica del partit. El president dels populars considera que Espanya «necessita canviar i executar amb eficàcia i celeritat els fons europeus». La seva experiència, va dir, en controlar el dèficit i el deute d’Andalusia «després de 40 anys» de governs socialistes, ha estat el seu principal aval.

I, finalment, Navarro s’encarregarà de les polítiques socials. La també diputada al Congrés ja ha ocupat aquest lloc al PP de Castella-la Manxa, amb el baró Paco Núñez.

Dilluns, reunió de la direcció

Els elegits, més els portaveus del Congrés, el Senat i el Parlament Europeu (Gamarra, Javier Maroto i Dolors Montserrat), es tornaran a veure aquest dilluns a Madrid, on celebraran el seu primer comitè de direcció. Ara com ara, Feijóo no ha volgut modificar l’estructura d’aquests portaveus, cosa que farà les setmanes vinents. També té pendent desvetllar la data de la junta directiva nacional (l’òrgan més important entre congressos compost per més de 400 dirigents) en què haurà de concretar la data de les primàries a Madrid, perquè Ayuso pugui concórrer i convertir-se, amb tota probabilitat, en presidenta del partit en aquesta comunitat. Aquest desig va ser l’epicentre del terratrèmol que va acabar amb la carrera de Pablo Casado al capdavant del PP i va propiciar el relleu urgent per Feijóo. Casado no volia donar-li més poder i, segons la madrilenya, es va dedicar a buscar-li draps bruts per desacreditar-la.

El dirigent conservador va anunciar ahir que dijous es reunirà amb el president del Govern, Pedro Sánchez, després que dimecres sigui rebut en audiència al Palau de la Zarzuela pel rei Felip VI.