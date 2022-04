La Guàrdia Civil va detenir ahir a un quart de quatre de la tarda d’ahir un home de 47 anys després que presumptament hagués assassinat el seu fill d’11 a Sueca, València, amb un ganivet. Els fets, segons va informar el diari Levante, del mateix grup editorial que Diari de Girona, es van produir al domicili del presumpte assassí, al nucli urbà de la capital de la Ribera Baixa.

Aquest nou episodi de violència vicària va ser descobert per la mateixa mare, que va trucar desesperada al 112 perquè l’home es negava a obrir-li la porta quan la dona va anar a casa d’ell a recollir el nen, que estava passant el cap de setmana amb el pare.

En arribar al domicili la Guàrdia Civil, diversos agents van entrar a l’habitatge i van trobar el nen ja mort, per això l’equip mèdic del SAMU desplaçat al lloc pel centre d’informació i coordinació d’urgències (CICU) només va poder intervenir per certificar la mort del menor.

L’arma que hauria utilitzat l’home per perpetrar el crim hauria estat un ganivet de cuina de grans dimensions, segons van detallar fonts de la Guàrdia Civil. El menor, de 10 anys, era l’únic fill que tenia el matrimoni, de nacionalitat espanyola, que estava separat.

Atac d’ansietat

La mare del petit, de 44 anys, va haver de ser atesa al lloc dels fets després de patir un atac d’ansietat pels mateixos metges que van ser desplaçats per Emergències. juntament amb l’àvia de la víctima. Finalment, aquests facultatius van decidir traslladar aquesta dona a l’Hospital de La Ribera per poder tractar-la amb millors mitjans.

El presumpte assassí estava denunciat per maltractaments i hi havia en vigor una ordre d’allunyament dictada pel Jutjat de Violència sobre la Dona de Sueca, per la qual cosa l’equip de Dona- Menor (Emume) de la Comandància de València investiga en quines circumstàncies estava el menor al domicili patern després de la denúncia de violència masclista.

A l’hora de tancar aquesta edició encara no havia transcendit si es mantenia el règim de visites fixat durant el divorci malgrat les denúncies per maltractaments contra l’assassí, que va ser portat emmanillat a la caserna de Sueca.