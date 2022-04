El primer ministre d’Hongria, l’ultranacionalista i ultraconservador Víktor Orbán, continuarà al capdavant del país. En tancar aquesta edició, i amb el 36% del vot escrutat, l’oficialisme havia rebut el 58% dels sufragis davant del 30% de la principal coalició opositora en les eleccions legislatives celebrades ahir al país centreeuropeu.

Segons un sondeig donat a conèixer per l’institut demoscòpic Median, el partit d’Orbán, Fidesz, hauria sumat el 49% dels vots. La coalició opositora Units per Hongria es quedaria en el 41% dels vots i, per tant, força lluny de poder disputar la victòria a l’oficialisme. Median va difondre la projecció després del tancament de les urnes a les set del vespre. En espera de resultats oficials definitius, l’avantatge projectat serà suficient perquè Orbán pugui dirigir el país per quart mandat consecutiu i per cinquena vegada a la seva vida. El líder de Fidesz governa ininterrompudament des del 2010, i ja havia estat primer ministre entre el 1998 i el 2002.

La coalició opositora -formada per sis partits que van des de l’esquerra fins a la dreta radical, passant per verds i liberals- va arribar a estar empatada amb la formació d’Orbán en les enquestes electorals fins que va començar la invasió russa de la veïna Ucraïna. Tal i com van apuntar diversos analistes abans de la cita amb les urnes, sembla que la guerra ha donat un impuls al primer ministre hongarès, que s’ha presentat en les últimes setmanes com la garantia de l’estabilitat i la pau en un context de tremenda incertesa internacional.

«A Hongria no hi ha democràcia. No hi ha eleccions lliures i justes, independentment dels resultats», va explicar el líder de la coalició opositora, Péter Márki-Zay, després de votar. Márki-Zay, alcalde de la localitat d’Hódmezõvásárhely, ha denunciat constantment durant la campanya l’assetjament que mitjans públics i privats han protagonitzat contra la seva aliança opositora. Aquest polític de caire conservador havia plantejat les eleccions parlamentàries com potser l’última oportunitat per treure el país de la deriva autoritària en què Orbán ha sumit Hongria durant els últims 12 anys. «Estem lluitant per la decència, la independència del poder judicial i l’estat de dret», va dir Márki-Zay.

Les dures denúncies del rival no han tret, però, el primer ministre Orbán del seu guió: l’oficialisme insisteix a acusar l’oposició de ser incapaç de calibrar la gravetat del moment que viu Europa.