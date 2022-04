El Kremlin va avançar ahir que el president rus, Vladímir Putin, només es reunirà amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, quan els dos estats hagin avançat en un preacord que pugui posar fi a l’ofensiva militar sobre Ucraïna. «Putin mai no s’ha negat a una reunió així i una trobada és hipotèticament possible, però perquè tingui lloc cal que hi hagi un document específic i madur preparat per les dues delegacions», va assenyalar el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov. En tot cas, des de Rússia rebaixen les expectatives d’un acord aviat. Peskov va afirmar que Rússia encara recorda el fracàs durant set anys dels Acords de Pau de Minsk per al Donbàs.