L’anell de pobles i petites ciutats que envolten la capital ucraïnesa han frustrat els plans de Vladímir Putin per prendre el control de Kíev i instal·lar-hi un govern titella a Ucraïna, l’aparent objectiu que buscava quan les seves columnes cuirassades van baixar des de Bielorússia i el sud-oest de Rússia per les dues ribes del riu Dniéper per intentar envoltar la capital per tres dels seus flancs. La ferotge resistència ucraïnesa en totes ha frenat les ambicions més grandiloqüents del Kremlin en aquesta guerra, però el preu és esgarrifós. La retirada de les tropes russes de la regió de Kíev ha deixat al descobert una infinitat d’atrocitats, des de desenes de cossos ucraïnesos llençats al carrer i aparentment executats a fosses comunes i cadàvers mutilats.

Les fotografies captades per diversos mitjans internacionals, començant per les de l’espanyol Santi Palacios per a 5W, a les quals cal afegir-ne d’altres publicades pel ministeri de Defensa ucraïnès, semblen tretes d’una pel·lícula de terror. Mostren una reguera de cossos amb robes civils estirats a les voreres, creuats al mig del carrer, a les cunetes o desplomats davant dels habitatges. Alguns tenen les mans lligades a l’esquena. Altres estan nus del tors cap amunt. Un home jeu al costat de la bicicleta; un altre carrega encara amb una motxilla. «Des del cotxe es podien veure els morts fàcilment. Un estava al costat d’un cotxe que havia patit un atac. Hi havia cadàvers al centre i a ambdós costats de la carretera. Era difícil veure la manera com van morir perquè no podíem acostar-nos gaire, hi podia haver bombes trampa», escriu Palacios a la revista 5W.

La majoria de les imatges es van prendre a Butxa, una petita ciutat de 30.000 habitants al nord-oest de Kíev i ocupada durant gairebé un mes per les tropes russes. La destrucció en alguns dels seus barris és aclaparadora. Diversos veïns entrevistats denunciaven haver vist execucions sense motiu aparent davant dels seus portals o al mig del carrer portades a terme pels militars del Kremlin. Moltes de civils, però també de veterans de la guerra del Donbàs. Aquests mateixos testimonis van assegurar que alguns dels cadàvers havien estat ja enterrats en jardins i descampats. Terrenys pels quals no convenia caminar atès que l’Estat Major ucraïnès havia advertit hores abans de la presència de mines a les zones alliberades per les seves tropes. Des de llavors, a Irpin, a prop de Butxa, els seus militars han trobat més de 640 artefactes explosius.

Més de 400 morts

Fins ara les autoritats ucraïneses han quantificat en 410 els morts trobats a la perifèria de la capital. També en fosses comunes cobertes de sorra. «Semblen exactament crims de guerra», va dir el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, després que el seu govern afirmés que ja no queden tropes russes a tota la regió de Kíev. «Hem trobat fosses comunes. Hem trobat gent amb les mans i les cames lligades, gent amb forats de bala al clatell. Eren clarament civils executats», va explicar en un vídeo. Zelinski va afegir que també s’han trobat cossos parcialment cremats, «com si algú hagués intentat ocultar els seus crims, però no hagués tingut temps».

Rússia s’ha afanyat a negar les al·legacions dient que no són més que «un muntatge» del Govern de Kíev. «Durant el període en què el poble va estar sota control de les forces armades russes, ni un sol resident local ha patit cap acció violenta», va dir el seu ministeri de Defensa. Però el cert és que a hores d’ara la credibilitat del Kremlin és nul·la perquè, durant aquesta guerra, ha mentit sistemàticament.

El que no deixa de cridar l’atenció, però, és que no hagi intentat amagar els aclaparadors indicis de crims de guerra, com fan altres països quan els cometen. Pot ser que sigui un missatge macabre per generar por entre els ucraïnesos o potser les seves tropes haguessin de retirar-se ràpidament, encara que no sorprèn tant si es té en compte la quantitat de soldats russos que s’han quedat llençats a les cunetes ucraïneses sense que ningú els recollís.

Indignació a Occident

Aquesta matança aparentment indiscriminada de civils ha provocat la indignació en les cancelleries occidentals. «No podem normalitzar això. Aquesta és la realitat del que passa cada dia mentre la brutalitat russa segueixi acarnissant-se amb Ucraïna», va dir el secretari d’Estat dels Estats Units, Tony Blinken. «Les imatges de Butxa són intolerables», va afirmar la ministra d’Exteriors alemanya, Annalena Baerbock. La Unió Europea, «escandalitzada per les imatges de les atrocitats comeses», va anunciar que prepara una nova ronda de sancions contra Rússia.

Mentre la fiscalia ucraïnesa i diverses organitzacions de drets humans recapten totes les proves possibles per intentar asseure algun dia els responsables dels crims a la banqueta, el secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, va demanar «una investigació independent que estableixi una rendició de comptes eficaç».

En tot cas, cada vegada més els ucraïnesos acusen Brussel·les i Washington d’actuar amb covardia davant de Moscou, després de veure com es rebutjaven les seves sol·licituds per imposar una zona d’exclusió aèria o enviar a Ucraïna sistemes antimíssils o tancs, cosa que Occident descarta.