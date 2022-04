El cap de l’Estat Major de la Defensa (JEMAD), l’almirall general Teodoro López Calderón, s’ha mostrat aquest dimarts convençut que «Rússia ja ha perdut la guerra en els aspectes o nivells polític i estratègic». En un esmorzar ofert per Nueva Economía Fórum a Madrid, el principal cap operatiu de les Forces Armades ha assegurat que es pot considerar «també com a signe de debilitat» el «recurs a l’amenaçadora retòrica nuclear» per part de Vladímir Putin i el seu ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov.

El JEMAD ha dedicat una part central de la seva intervenció, davant un auditori compost majoritàriament per empresaris del sector de la Defensa, a comentar l’actual moment de la invasió russa d’Ucraïna i ha dibuixat la dimensió de la Rússia de Putin com a amenaça per a Occident.

En la guerra d’Ucraïna, «el total revisionisme del Kremlin busca substituir l’actual ordre mundial, basat en regles, per un altre ordre, basat en la força», ha teoritzat. En aquest intent de canviar l’ordre del món ha assenyalat també la Xina com a potència interessada i ha dit que «representa un desafiament sistèmic a la nostra concepció del món».

L’almirall López Calderón ha descartat «una rendició d’Ucraïna a curt termini», i menys encara de caràcter incondicional. «No veig un alto el foc perdurable; és poc probable, perquè Ucraïna està veient que les seves capacitats de resistència són més grans del que es preveia al començament del conflicte, i per tant Rússia està replantejant els seus objectius», ha explicat.

Rússia, com a amenaça

En un episodi de la seva conferència dedicat al futur de l’OTAN, i amb la mirada posada en la cada vegada més pròxima cimera de l’Aliança Atlàntica a Madrid, López Calderón ha augurat que l’organització militar canviarà el Concepte estratègic que va elaborar i que segueix des del 2010, i que reforçarà el primer objectiu del pacte: la dissuasió i la defensa col·lectiva.

En aquell planejament del 2010, ha recordat, «l’OTAN parlava de Rússia com un país amb el qual calia fomentar el diàleg i la cooperació». Aquest concepte «s’ha vist superat pels esdeveniments». En la nova visió estratègica que surti de la cimera de Madrid, «no hi ha dubte que Rússia serà considerada com a amenaça», ha augurat.

Sobre l’esdevenir de la invasió d’Ucraïna, López Calderón creu que Rússia va cometre «un error de càlcul». Segons la seva opinió, «és possible que fes una anàlisi que hi havia debilitat al món occidental». Aquesta anàlisi es va basar a percebre els Estats Units amb el focus posat al Pacífic i el mar de la Xina; Europa, en discussió i sota els efectes del Brexit; la Unió Europea i l’OTAN, amb dissensions internes... i també es va basar en l’abrupta retirada de l’Afganistan. Però Rússia «s’ha trobat una reacció que no havia previst i una unió en la qual s’han aparcat les petites diferències», ha dit.

Per això, ha insistit, Rússia «ja no s’ha sortit amb la seva. Des del punt de vista estratègic i polític ha perdut aquesta guerra», i no ha aconseguit «el seu objectiu de desestabilització d’Occident» ni tampoc el plantejament de base imperial de l’atac, tot i que pot ser que aconsegueixi «algun èxit tàctic, com connectar el territori rus amb Crimea».

«Fa tres mesos hauria dit aquí que el món seria tripolar, però ara ja no ho serà. El món serà bipolar, perquè Rússia ha perdut l’oportunitat de ser una veu important; s’ha desprestigiat», ha explicat el JEMAD.

Rússia, pel sud

El JEMAD ha advocat per un augment de la despesa en Defensa. «Veient el que ha passat a Ucraïna», ha argumentat que «ha quedat patent que en termes de dissuasió una inversió, que és cara, és menys cara que un conflicte armat, i si aquest conflicte es perd el cost és insuportable».

López Calderón gairebé no ha dedicat temps a parlar del Marroc, Algèria i el Sàhara, i, sí, a la presència creixent al Sahel de forces irregulars russes en forma d’empreses privades de seguretat, amb el risc que «aprofitin per als seus objectius» la formació que Europa ha donat als soldats de països com Mali o Burkina Faso. «Rússia —ha considerat— està projectant la seva influència en el flanc sud» de l’Aliança.

A la pregunta d’aquest diari, el cap de l’Estat Major de la Defensa ha restat efectes al gir fet pel Govern a l’acceptar com a «seriós, creïble i realista» el pla d’autonomia del Marroc per al Sàhara Occidental. Aquest gest «no suposa una acceptació ni tàcita ni expressa de la marroquinitat del Sàhara», ha dit.