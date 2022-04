El president dels EUA, Joe Biden, va renovar ahir les acusacions que Vladímir Putin «és un criminal de guerra» i va instar a «recopilar tota la informació» i «els detalls» del que va passar a Butxa, on 29 dies d’ocupació russa han deixat una estela de destrucció i mort, per garantir que el president rus afronta un judici. «Poden recordar que se’m va criticar per titllar Putin de criminal de guerra però hem vist el que ha passat a Butxa», va dir Biden en unes breus declaracions als periodistes. Rememorava la tempesta que es va organitzar el 16 de març, quan per primer cop va llançar l’acusació contra Putin. «Aquest home és brutal, el que està passant a Butxa és atroç i tothom ho ha vist», va dir.