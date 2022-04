La nova secretària general del PP, Cuca Gamarra, va assegurar ahir que el seu cap de files, Alberto Núñez Feijóo, anirà a la Moncloa amb la millor disposició a tancar acords amb el Govern de Pedro Sánchez, perquè els populars consideren que els espanyols volen que totes dues parts busquin «la trobada i l’acord». El missatge llançat per la número dos del partit era per a l’executiu central i també per a Vox, que ja està pressionant en contra de qualsevol entesa entre Feijóo i Sánchez.

En una roda de premsa a la seu de Gènova, Gamarra va assegurar que el seu partit és conscient de la «gravetat» del moment, però va afegir que el líder del PP necessita comprovar cara a cara dijous quina és «l’actitud» del president del Govern i si realment té «voluntat d’entesa» o no. Pablo Casado va denunciar moltes vegades que Sánchez, malgrat les crides, no volia assolir cap acord amb el PP perquè creu que perjudica el PSOE.

Feijóo arriba a la cita després de dos discursos al congrés extraordinari de Sevilla en què va destacar la seva voluntat pactista. L’encara president de la Xunta tindrà l’oportunitat de concretar-ho d’aquí a pocs dies, ja que el Govern ha de convalidar al Congrés el reial decret amb el paquet de mesures per mitigar l’impacte econòmic i social de la guerra.

El dirigent conservador va denunciar que Sánchez no ha inclòs en aquest pla una rebaixa contundent d’impostos, cosa que considera un incompliment respecte el que va deixar signat amb els presidents autonòmics en la Conferència de La Palma. Tot i això, malgrat la crítica, segons fonts de l’equip de Feijóo, aquest assumpte no és una línia vermella i no impedeix el suport.

El president del Govern considera que abaixar més els impostos soscavaria els ingressos de l’Estat del benestar i, en conseqüència, la potencialitat econòmica de les iniciatives per protegir els més afectats per la crisi.

El líder del PP vol prendre el pols del cap de l’executiu i saber si pot reconstruir els ponts de comunicació entre les dues institucions, que van quedar molt danyats en l’etapa de Casado. Damunt la taula, a més del pla econòmic per la guerra, hi haurà almenys dues carpetes més: l’augment del pressupost de Defensa per assolir de forma gradual el 2% del PIB i la renovació del Consell General del Poder Judicial, que porta més de tres anys amb el mandat caducat.

Gamarra, en la seva compareixença, també va enviar diversos missatges en clau interna, ja que ahir al matí Feijóo va convocar el seu primer comitè de direcció; el coordinador general (Elías Bendodo), els cinc vicesecretaris i l’encarregat del comitè de drets i de garanties.

La número dos va avisar que el president els ha demanat treballar al «200%» i preparar el partit com més aviat millor per a les eleccions que han de venir. Les andaluses, que ha de convocar Juanma Moreno (PP), s’esperen per al juny o l’octubre. Després arribaran les municipals i autonòmiques, el maig del 2023, i les generals, en una data sense concretar.

Un altre missatge a Ayuso

Preguntada sobre quan posarà data Feijóo el congrés del PP de Madrid i acontentarà així Isabel Díaz Ayuso, va respondre que de manera «molt, molt ràpida». Va dir que és el que es necessita a Madrid i en altres autonomies que també estan pendents.

Tot i això, va aprofitar la pregunta per enviar un encàrrec a Ayuso, i ja van diversos en els darrers dies. «Tenim molt clara alguna cosa i aprofito per traslladarho. I és que la vida orgànica per a nosaltres no serà la notícia. Aquest serà el treball intern d’una organització com és el PP. Ens centrarem a donar les respostes i solucions als problemes que tenen els espanyols i per als quals ens esperen. Aquesta serà la prioritat», va avisar. La data del congrés va ser l’origen del xoc entre Ayuso i Casado. L’exlíder del PP va endarrerir el conclave per impedir que Ayuso reunís més poder i, segons ella, la va espiar per trobar draps bruts i desacreditar-la.