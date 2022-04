La primera temporada de pluges a Colòmbia ha deixat, almenys, 10 persones <strong>mortes</strong>, 14 de ferides i 5.500 de damnificades, segons van informar aquest dilluns fonts oficials. D’acord amb la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres de Colòmbia (UNGRD), les pluges al país han «afectat 2.365 famílies, que representen més de 5.500 persones, i han deixat 10 morts i 14 ferits». La primera temporada de pluges, que va començar el 15 de març passat i va finalitzar el 3 d’abril, també va destruir 22 vivendes i en va afectar 736 més.

Dels 32 departaments colombians, els més afectats, segons la Unitat, són Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño, Caldas, Risaralda i Quindío. Els lliscaments i les inundacions representen el 80% dels successos que més s’han registrat al llarg de la temporada, amb un total de 115. En infraestructura, els reports assenyalen afectacions en 205 vies del país, així com en 15 ponts de vehicles i dos de vianants. També hi va haver danys en 21 aqüeductes i 12 claveguerams, i en vuit escoles.

D’acord amb l’Institut d’Hidrologia, Meteorologia i Estudis Ambientals (Ideam), l’abril és l’època de l’any en què la Zona de Convergència Intertropical s’ubica al centre del país, i això fa que les pluges es presentin a la regió Andina i a la Pacífica. Al Carib les pluges tenen un augment considerable respecte al març al sud de Bolívar i Cesar.

El director de la UNGRD, Eduardo José González, va dir que ja hi havia un panorama clar respecte al que seran els mesos d’abril, maig i juny en aquesta temporada de pluges. «Convoquem el Comitè de Maneig de Desastres i socialitzem el Pla nacional de resposta, que ens dona el full de ruta en matèria de capacitats i reacció immediata davant qualsevol situació que es pugui presentar al país», va indicar. No obstant, González va insistir que «això no és un treball de les institucions únicament. Les tasques de prevenció i de protecció de la vida són una tasca de tots».