La ciutat de Borodianka, irreconeixible, està destruïda. Els edificis, destruïts, van abocar el seu contingut, principalment roba, sobre les copes dels arbres.

El llarg camí a través de la modesta ciutat, ubicada a 50 quilòmetres al nord-oest de Kíiv, és ple de devastació. Un panorama que recorda la matança de Butxa per part de les tropes russes.

Un edifici amb un gran forat recorda les explosions que han passat, així com aquest matalàs carbonitzat, que penja a l’aire lliure. Un tanc carbonitzat està estacionat a les entranyes d’un edifici devastat. Les joguines de les criatures estan escampades per tot el carrer, massa nombroses per comptar-les.

Res no està fora de lloc. Algunes cases simplement ja no existeixen. La retirada russa de la setmana passada va deixar rastres de la batalla per aferrar-se a Borodianka.

Mikola Kazmirenko deambula pel camí fangós, empenyent un carretó ple de paquets d’ajuda. «No puc ni mirar; em venen ganes de plorar», va dir l’home de 57 anys. «La gent ha sigut desposseïda de les seves llars».

AFP no va veure cap cadàver durant aquest curt viatge a Borodianka, però els veïns diuen que alguns dels seus veïns van ser assassinats aquí.

«Sé que van morir cinc civils», va dir Rafik Azimov, de 58 anys. «Però no sabem quants més en queden d’abandonats als soterranis dels edificis després dels bombardejos». «Ningú no ha intentat treure’ls encara, així que no ho sabem», afegeix.