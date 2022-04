La UE prepara un nou paquet de sancions contra Rússia per les últimes atrocitats comeses a Ucraïna. Una bateria de mesures que la Comissió Europea podria aprovar avui mateix per presentar la proposta, 24 hores després, als ambaixadors permanents de la UE. L’alt representant per a la política exterior i de seguretat comuna de la UE, Josep Borrell, va expressar la condemna més enèrgica contra «les atrocitats comeses per les forces armades russes en diverses ciutats ucraïneses ocupades». «El que ha passat a Butxa exigeix una nova bateria de sancions, particularment en el petroli i el carbó, que sabem que és dolorós», va apuntar el president de França, Emmanuel Macron.