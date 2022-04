Les atrocitats contra civils a Butxa, la localitat als afores de la capital d’Ucraïna, han revelat la cara més brutal de la guerra oberta fa 42 dies per Rússia al seu país veí. També han impulsat una nova ronda de sancions coordinades entre els Estats Units, la Unió Europea i el G-7, càstigs a què aquest dimecres ha donat el tret de sortida Washington, que ha anunciat la intensificació del bloqueig financer de Rússia i la inclusió entre els sancionats directes de les dues filles adultes del president rus, Vladímir Putin.

Tres dies després que el president nord-americà, Joe Biden apel·lés al que s’ha vist a Butxa per denunciar de nou «crims de guerra» i avancés que respondria amb més sancions, la Casa Blanca ha detallat en què consistiran. I un dels elements centrals és bloquejar completament el sistema financer nord-americà a Sberbank, la institució financera més gran de Rússia, i Alfa Bank, el seu banc privat més gran. Les dues entitats havien vist ja limitades les seves activitats als EUA en una ronda de sancions anterior però ara queden totalment excloses.

Aquest dimecres també Biden firma una ordre executiva que prohibeix qualsevol nova inversió en Rússia de qualsevol ciutadà nord-americà. «Això aïllarà més Rússia de l’economia global» i «assegurarà un debilitament durador de la competitivitat global» russa, segons ha assegurat la Casa Blanca, que ha remarcat que ja s’ha produït un «èxode» del sector privat i ha recordat que més de 600 multinacionals ja han sortit de Rússia.

Les filles de Putin

El que Washington intenta també és estrènyer el setge sobre Putin, la fortuna del qual es calcula elevada però és també un enigma, i els béns del qual són difícils d’identificar i localitzar. De moment aquest dimecres Washington ha inclòs per primera vegada en les seves sancions les dues filles adultes que el president rus va tenir amb la seva primera dona, l’hostessa Liudmila Shkrebneva: Maria Putina (o Maria Vorontosova), que segons un article recent de ‘The Washington Post’ és una investigadora genètica, i Katerina Tikhonova, que va ser subdirectora d’un institut matemàtic a la Universitat estatal de Moscou.

Les sancions nord-americanes a les dues filles de Putin, que s’espera que siguin replicades per càstigs de la UE que podrien entrar en vigor aquest divendres, talla a totes dues de tot accés al sistema financer nord-americà. Congela a més qualsevol propietat que tinguin als EUA, tot i que es desconeix si tenen béns al país. Europa s’estima que farà el mateix i a més vetarà que les filles de Putin entrin als països de la unió.

La ronda de sancions dels EUA també inclou la dona i la filla de Serguei Lavrov, el ministre d’Exteriors rus, i a membres del consell de Seguretat rus com l’expresident Dmitri Medvédev i el primer ministre Mikhaïl Mixustin. «Aquests individus s’han enriquit a costa del poble rus. Alguns són responsables de donar recolzament necessari per apuntalar la guerra de Putin a Ucraïna», ha dit la Casa Blanca.

Aquest dijous a més el Departament del Tresor donarà a conèixer el nom d’empreses estatals russes a les quals s’imposa també un bloqueig total.

Tot arriba en la línia d’una altra mesura que ja es va anunciar dilluns, per la qual s’ha prohibit a Rússia utilitzar fons que té en bancs nord-americans per fer front a pagaments de deute. Tot i que Moscou sí que podrà utilitzar fons que quedin fora de la jurisdicció nord-americana, la Casa Blanca creu que s’intensificarà la seva condició de nació pària global i que el Kremlin «haurà d’elegir entre eixugar els seus fons disponibles per fer pagaments de deute o suspendre pagaments». L’Administració Biden estima també que els ciutadans russos patiran un retrocés de dècades en els seus paràmetres de vida.