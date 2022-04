La justícia dels Estats Units asseu a la banqueta dels acusats del tribunal federal d’Alexandria, a l’estat de Virgínia, el membre de l’autoproclamat Estat Islàmic Shafee el Xeikh, de 33 anys, acusat de formar part de la cèl·lula que segrestava, torturava i executava ostatges occidentals. La fiscalia sosté que El Xeikh era un dels quatre membres dels coneguts pels ostatges com els «Beatles», pel fet que tots ells parlaven un anglès amb accent britànic.

El quartet de terroristes, actiu del 2012 al 2015, es va donar a conèixer a nivell mundial en exhibir les decapitacions d’algunes de les persones segrestades en vídeos de propaganda. Entre les víctimes executades i per l’assassinat de les quals és jutjat El Xeikh hi ha els periodistes James Foley i Steven Sotloff, així com els treballadors humanitaris Kayla Mueller i Peter Kassig. Els «Beatles» són acusats també de la detenció d’almenys 27 ostatges procedents d’una quinzena de països entre els quals hi ha Regne Unit, Espanya, Japó, França, Dinamarca, Nova Zelanda, Perú.

Alguns dels ostatges han estat cridats a declarar per relatar els abusos patits durant la seva detenció. Un és Marc Marginedas, el periodista d’El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que va estar captiu sis mesos, des del setembre del 2013 fins al març del 2014, i que ahir va oferir el seu testimoni, així com la mare i el germà de James Foley. També van estar captius els periodistes espanyols Javier Espinosa i Ricardo García Vilanova.

«Pla brutal»

En la declaració d’obertura davant del jurat, el fiscal John Gibbs va dir que El Xeikh «va participar en un pla brutal de presa d’ostatges» que incloïa espantosos actes de tortura, com ara simulacres d’ofegament, baralles forçades entre ells, descàrregues elèctriques al tors i les extremitats, privació d’aliments o de son, entre d’altres. «No tenim la intenció de mostrar públicament els vídeo o les fotografies» de les decapitacions que sí que veuran durant les seves deliberacions els membres del jurat popular, format per sis persones, va dir Gibbs.

L’advocat d’El Xeikh, Edward MacMahon, basa la seva defensa en el fet que els «Beatles» compartien accents i característiques britànics similars, i les discrepàncies en el testimoni dels ostatges alliberats signifiquen que el seu defensat, que es declara innocent, no ha pogut ser identificat de manera concloent com a membre de la cèl·lula terrorista.