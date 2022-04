L‘oposició d’Estat no es predica, es practica. És la resposta que el Govern dóna a Alberto Núñez Feijóo abans de la reunió de demà amb Pedro Sánchez a la Moncloa. I és la frase que, per boca ahir de la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, verbalitzava la sensació des del cap de setmana passat a l’executiu i a Ferraz. És a dir, que no n’hi ha prou que Feijóo proclami un gir en el partit, sinó que ho ha de demostrar.

Ho haurà de fer, defensen al Gabinet, amb dos gestos immediats: donant suport al pla de resposta a les conseqüències de la guerra a Ucraïna i facilitant la renovació del Consell General del Poder Judicial. A canvi, el Govern s’ofereix a introduir canvis en el decret llei, encara que la seva intenció és mantenir-lo com està, amb l’esperança que la contesa acabi i no calgui prorrogar les mesures més enllà del 30 de juny.

Rodríguez va insistir que la Moncloa es planteja la primera reunió de Sánchez amb Feijóo com a nou president del PP com una presa de contacte per «recuperar consensos bàsics». I si el dirigent gallec proclama que vol liderar una «oposició d’Estat, ara és el moment de fer-ho possible», va prescriure. La ministra va assenyalar que és «raonable» demanar a Feijóo, primer, que «compleixi amb les seves obligacions constitucionals» i per tant es pugui desbloquejar el CGPJ i, segon, que acabi amb la «polarització política». I tercer que «davant circumstàncies extraordinàries» com la guerra, el Govern i el principal partit de l’oposició estiguin «units en la resposta».

El líder del PP, tot i això, no ha revelat quin serà el sentit de vot del seu grup al Congrés. El que sí que segueix reclamant és una baixada generalitzada d’impostos, a la qual el Govern es nega, com va tornar a explicitar la vicepresidenta primera, Nadia Calviño: «Es tracta d’una proposta que no només no es correspon amb el que el nostre país necessita en aquest moment, sinó que tampoc no es correspon amb el que estan fent països del nostre entorn i amb les recomanacions dels organismes internacionals».

Feijóo opina que la política econòmica del Govern és una «ruïna», que el decret anticrisi és un «pegat», segons va dir ahir a Onda Cero, i es va preguntar si es tramitarà com a projecte de llei, per poder-lo esmenar. Aquí Rodríguez es va mostrar flexible. «Estem oberts escoltar. Aquest és un pla especial, extraordinari, que tant de bo no s’hagi de plantejar que hagi d’estar en vigor més enllà del 30 de juny».