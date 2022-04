Luis Medina, fill del mort duc de Feria i de la model Naty Abascal, va comprar un iot amb la comissió de gairebé un milió d'euros que presumptament va obtenir com a mitjancer en tres contractes licitats per funerària municipal de Madrid per comprar material sanitari (mascaretes, test i guants) a l'inici de la pandèmia de covid. Així ho apunta la Fiscalia Anticorrupció en la querella que ha presentat contra ell i el seu soci en aquest 'pelotazo', Alberto Javier Luceño, que amb els 5,1 milions d'euros en comissions que va obtenir en aquest negoci va sufragar un habitatge a Pozuelo de Alarcón (Madrid), a més de tres rellotges Rolex i més d'una desena de vehicles d'alta gamma entre els quals va incloure un Ferrari, un Lamborghini, un Aston Martin i diversos Mercedes per més de dos milions d'euros.

Anticorrupció imputa als dos empresaris els delictes d'estafa agreujada, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals en relació amb tres contractes milionaris per comprar 1 milió de mascaretes –per un preu total de 6.689.300 dòlars (5,9 milions d'euros); 2.500.000 guants de nitril per 5.000.000 dòlars (4,5 milions d'euros) i 250.000 tests ràpids covid-19, per un preu total de 4.250.000 dòlars (3,8 milions d'euros). Luceño va imposar els preus a l'ajuntament Els preus, segons assenyala la Fiscalia en la seva querella, els va fixar Luceño i els va imposar a l'Ajuntament de Madrid, emparant-se amb la seva falsa posició de fabricant i agent exclusiu de la companyia venedora. En fer-ho, va ocultar que un elevat percentatge del preu ofert (aproximadament el 60% en el cas de les mascaretes, el 81% en el cas dels guants i gairebé el 71% en el cas dels tests) corresponia a comissions que els querellats percebrien. En el cas de Luis Medina, segons Anticorrupció va ser la persona que inicialment va contactar amb l'Ajuntament de Madrid «aprofitant la seva condició de personatge conegut en la vida pública i la seva amistat amb un familiar de l'alcalde de Madrid», el seu cosí Carlos Martínez-Almeida Morales. Medina va obtenir com a comissió en l'obtenció d'aquests contractes (mitjançant una carta que l'acreditava com a agent exclusiu de la companyia EEE per al subministrament i obtenció de productes sanitaris) un total d'1.000.000 de dòlars (916.000 euros) procedents de Malàisia i els va transferir a un compte personal. Amb aquests diners, segons detalla la querella, va adquirir un iot model Eagle 44, anomenat «Feria», que va registrar a nom d'una societat gibraltarenya la titularitat de la qual comparteix amb el seu germà.