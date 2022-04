La Direcció General marroquina de Seguretat Nacional (DGSN) ha anunciat avui que ha desmantellat una xarxa de trànsit de ronyons que buscava les seves víctimes al Marroc i portava a terme els trasplantaments en clíniques privades a Turquia. La DGSN va afegir en un comunicat que quatre membres d’aquesta xarxa van ser detinguts al Marroc i presentats avui davant la Fiscalia, mentre que la investigació policial continua, en coordinació amb la Interpol, per arrestar la resta dels implicats que són a l’estranger.

L’organització criminal va ser descoberta, segons la nota, després que els serveis de seguretat interceptessin un anunci a les <strong>xarxes socials</strong> que proposava una quantitat de diners a les persones que s’oferissin a vendre els seus ronyons. Les investigacions, realitzades per la Brigada Nacional de la Policia Judicial (BNPJ) i la Direcció General de la Vigilància del Territori (DGST, intel·ligència), van revelar que els membres d’aquesta xarxa utilitzaven també les víctimes com a correus de droga durant els seus viatges internacionals.

En els registres realitzats durant aquesta operació, els agents es van apoderar d’una suma de diners en divises i moneda nacional, justificants de transferències bancàries, certificats dels grups sanguinis de presumptes víctimes i una quantitat d’haixix. La nota afegeix que la policia judicial ha pres declaració, fins al dia d’avui, a dues persones de nacionalitat marroquina que havien venut els seus ronyons a aquesta xarxa criminal.

Una font de seguretat va informar a EFE que els detinguts, tots ells marroquins, van crear una pàgina a Facebook titulada ‘Mercat de venda de ronyons’ per captar les víctimes, a les quals pagaven 15.000 dòlars per cada ronyó, a més de costejar-los els bitllets d’anada i tornada Turquia i donar-los uns diners de butxaca per al viatge.