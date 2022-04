L’estat d’Oklahoma ha donat la seva aprovació final a un projecte de llei que prohibeix gairebé de manera total l’avortament, sense excepcions en cas de violació o incest, així que aquells que realitzin aquest procediment s’enfrontaran a multes i fins i tot a deu anys de presó.

La Cambra de Representants d’Oklahoma ha aprovat sense debats ni preguntes a la sala el projecte de llei contra l’avortament –que va obtenir llum verda al Senat l’any passat– amb 70 vots a favor i 14 en contra, segons han recollit diferents mitjans nord-americans.

El representant estatal republicà Jim Olsen, autor principal de la llei a la Cambra de Representants, ha dit a la cadena CNN que creu que «la violació i l’incest són un crim horrible» i, tot i que el nadó sigui concebut en una «situació horrible», «encara té dret a la vida».

Tal com ha recordat el diari ‘The New York Times’, la seva aprovació es va produir després que l’estat d’Oklahoma es convertís en un important destí per a les dones residents a Texas, on el Tribunal Suprem va ratificar la llei aprovada el setembre del 2021 que prohibeix el dret a l’avortament fins i tot en situacions de violació o d’incest.

Inspirats per la norma de Texas, alguns són els estats controlats pels republicans on s’han presentat textos similars. Segons ha assenyalat la cadena NBC, Oklahoma ja ha imposat restriccions destinades a dissuadir les dones d’avortar, com la prohibició d’una assegurança mèdica per pagar el procediment.