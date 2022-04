El president del Govern, Pedro Sánchez, viatjarà demà a Rabat per reunir-se amb el rei Mohamed VI del Marroc, amb qui, en un gest d’amistat per part del monarca alauita, compartirà la fi del dejuni d’aquella jornada amb motiu del ramadà .

Sánchez va parlar telefònicament dijous passat amb el rei marroquí i tots dos van quedar a veure’s properament a Rabat davant la nova etapa oberta en la relació bilateral després del canvi de posició d’Espanya sobre el Sàhara Occidental.

La reunió es va concretar per a demà, segons va confirmat el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres. Per tant, el president del Govern es desplaçarà a la capital marroquina després de reunir-se aquell dia al Palau de la Moncloa amb el nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb qui previsiblement abordarà les relacions d’Espanya amb el país veí.

El moment elegit per Mohamed VI per a la visita de Sánchez té una especial rellevància perquè serà en ple ramadà, que va començar al Marroc el 3 d’abril passat. Les visites de líders d’altres països no són habituals durant el ramadà, i els dinars o sopars oficials es converteixen en aquests casos en invitacions a l’iftar, l’àpat amb què els musulmans trenquen el dejuni preceptiu que han de guardar des de l’alba fins a l’ocàs.