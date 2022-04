La Unió Europea tenen previst aprovar en les pròximes hores la cinquena ronda de sancions contra Rússia, que inclou per primera vegada mesures contra la importació de combustibles fòssils russos i particularment un veto al carbó rus. No obstant, els dirigents europeus són conscients que les noves restriccions es queden curtes. «El nou paquet de sancions inclou la prohibició a les importacions de carbó però tard o d’hora les mesures contra el petroli i el gas de Rússia seran necessàries», ha reconegut el president del Consell Europeu, Charles Michel, davant el ple del Parlament Europeu.

«Hem prohibit el carbó però ara hem de veure el petroli i els ingressos de Rússia dels combustibles fòssils. Hem de fer un esforç, per exemple, per consignar una part en un compte bloquejat per limitar els ingressos de Rússia. S’ha d’acabar amb això i hem de fer-ho junts», ha afegit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avisant que aquesta cinquena matèria de restriccions no serà l’última. Sobre la taula fa setmanes que planeja la possibilitat de bloquejar les importacions del gas i petroli russos, per les quals la UE paga uns 1.000 milions diaris a Moscou, tot i que la negativa de països com Alemanya, Àustria o Hongria –les sancions han d’aprovar-se per unanimitat– ha impedit fins ara avançar per aquest camí.

«Hem d’augmentar la pressió sobre Putin i sobre Rússia» i els responsables dels crims de guerra «han de pagar», ha avisat durant un llarg debat en què també ha intervingut el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. L’alt representant per a la política exterior i de seguretat comuna ha recordat davant el ple que la Unió Europea ha concedit fins ara 1.000 milions d’euros a Ucraïna per millorar la seva capacitat de defensa i finançar la compra d’armament, entre altres qüestions. Un finançament, ha dit, necessari per continuar defensant Ucraïna. «Fa uns dies un membre d’aquesta Cambra em deia que s’ha d’acabar amb la guerra al més aviat possible i que per a això s’ha de deixar de donar armes a Ucraïna. Sí, s’ha d’acabar amb la guerra al més aviat possible però ¿quan s’acaba com s’acaba? No de qualsevol manera. Ens importa com s’acaba», ha dit durant la seva al·locució.

«Menys aplaudiments i més ajuda»

Perquè «si aquesta guerra s’acaba amb un país destruït i dominat, un país especejat territorialment, amb milions d’exiliats i morts. Llavors, no. No volem que s’acabi així i per a això hem de continuar recolzant Ucraïna, armant Ucraïna», ha afegit avisant que el que el president Vorodimir Zelenski necessita amb «menys aplaudiments i més ajuda, que li diguem menys vegades que és un heroi i li donem més armes per lluitar. Hem de fer-ho més i més de pressa. Continuar pressionant Rússia i continuar armant Ucraïna. Combatre l’invasor amb totes les capacitats que tenim al nostre abast», ha continuat.

I tot i que la xifra de 1.000 milions d’euros pot semblar voluminosa si es posa en context no ho és tant. «Pot semblar molt, però és el que paguem a Putin cada dia per l’energia que ens subministra. Des que va començar la guerra li hem donat 35.000 milions. Aquesta diferència gegant ha de portar a disminuir la dependència energètica», ha avisat. En aquest sentit, el veto al carbó rus serà un primer pas però és una petita part de la factura», ha dit Borrell per a qui per una vegada geopolítica i canvi climàtic s’han donat la mà amb un objectiu: reduir la dependència energètica i impulsar el desenvolupament d’energies renovables.