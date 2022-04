Les autoritats de la ciutat xinesa de Xangai han anunciat la decisió de prorrogar de manera indefinida el confinament total dels seus 26 milions d’habitants, decretat el passat 28 de març pel brot dels contagis de coronavirus.

L’alcaldia ha ressaltat que la mesura es mantindrà fins que s’analitzin totes les proves realitzades i es tingui una imatge de la situació epidemiològica. Així mateix, ha manifestat que l’objectiu és garantir la seguretat i salut de la població, a més d’arribar a l’objectiu de zero casos de covid-19 al país asiàtic.

Més contagis, menys letalitat

El Ministeri de Sanitat xinès ha informat que durant les últimes 24 hores s’han detectat més de 16.000 nous casos de coronavirus, la xifra més alta de l’actual onada i la pitjor en els últims dos anys, tal com ha informat l’agència de notícies Xinhua.

El brot de la metròpolis més gran de la Xina segueix sent «extremadament nefast», va dir dimarts un funcionari local, després de confirmar-se 13.354 casos més. Fins ara, el total de contagis s’eleva fins als 72.000 des que va començar el repunt del mes passat. No obstant, no s’han notificat noves morts durant aquesta onada, impulsada per la subvariant òmicron BA.2, molt més contagiosa però també menys letal que la variant delta.

Pneumònia financera

El mes passat, l’economia del pulmó financer asiàtic es va veure paralitzada pel començament del repunt. Les autoritats van tancar oficines i van clausurar hospitals per tal de destinar el seu personal a la realització de tests massius. Actualment, ja han aparegut queixes sobre dificultats per proveir-se amb aliments i productes essencials.

Al seu torn, s’estan donant complicacions per la falta de personal sanitari, voluntaris i llits en les unitats d’aïllament, on els habitants de Xangai es mantenen en observació. A tot això, es pot afegir que, malgrat que la taxa de vacunació arriba al 90% de la població, aquesta xifra és molt menor en el cas de les persones més grans de 60 anys, entre les quals sumen 50 milions de xinesos sense vacunar-se.