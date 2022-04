El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va demanar ahir a les empreses espanyoles que deixin d’operar a Rússia, i al Govern, que doni suport a més sancions i enviaments d’armes. En una videoconferència des de Kíev, es va referir al bombardeig alemany de Gernika i el va comparar amb la situació actual a Ucraïna, en particular amb ciutats destruïdes com Mariúpol. «Som a l’abril del 2022, però sembla que estem a l’abril del 1937, quan el món es va assabentar de l’atac a la seva ciutat de Gernika», va afirmar en un acte institucional davant del Congrés dels Diputats.

«Sé que moltes empreses espanyoles han deixat d’operar a Rússia, i vull agrair-ho a aquestes companyies i a tot el poble espanyol», va dir davant de diputats, senadors, membres del Govern, ambaixadors i representants del poble ucraïnès. Va afegir algunes companyies espanyoles que segueixen al país, i els va demanar que cessin la seva activitat, com «Porcelanosa, Maxam i Sercobe» i altres que «vostès coneixen millor». «Com es pot permetre que els bancs russos generin beneficis mentre ells estan torturant gent? Com permetre que les companyies europees tinguin beneficis mentre destrueixen el meu país?», es va preguntar Zelenski en la seva intervenció a la cambra.

L’al·locució es va produir després de la indignació mundial provocada per la massacre descoberta a la localitat de Butxa, als afores de Kíev, després del replegament de les tropes russes d’aquesta ciutat. Ahir al matí, el Govern va anunciar l’expulsió d’una vintena de diplomàtics com a conseqüència d’aquests crims. Davant l’agressió russa, Zelenski va demanar que Espanya els ajudi amb «més armes i sancions». «Vostès ens poden ajudar: amb les armes que ens envien o avalant més sancions futures», va afegir.

«Imaginin les mares a Ucraïna escrivint a l’esquena dels seus nens els noms i els telèfons de contacte d’alguna gent propera per si els ocupants maten els pares, perquè tinguin alguna possibilitat», va continuar Zelenski. «Sé que per a Espanya és molt important la defensa de la democràcia i la pau al continent europeu. Però, com aconseguir-ho si Rússia envia tots els recursos per destruir-ho tot?», va afegir.

«Encara que el missatge de com es comporta Rússia és similar en les seves intervencions, a cada país esmenta aquelles empreses que mantenen relacions comercials amb la Federació Russa per aconseguir que la pressió mediàtica i popular permeti que aquestes finalitzin i evitar que es financi la guerra per aquesta via», analitza Nacho Martín, politòleg i vicepresident de l’Associació de Comunicació Política.

Porcelanosa, una de les empreses esmentades per Zelenski, va emetre un comunicat en què assegurava que «des que va començar el conflicte, no s’ha iniciat cap procés de venda nou, bloquejant la totalitat de transaccions comercials amb Rússia».

L’expert en comunicació política Antoni Gutiérrez-Rubí va explicar com Zelenski va intentar tocar la fibra emocional a l’audiència: «Les cicatrius del passat són les nostres ferides d’avui, això és el que ha vingut a dir el president ucraïnès».

L’escenificació

L’hemicicle va ser adaptat per a l’esdeveniment. Darrere de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, tres banderes: europea, espanyola i ucraïnesa. Es van treure els seients habituals i es va posar un banc perquè entressin els senadors, a més dels diputats. En la tribuna de convidats es podia veure ambaixadors dels estats de la Unió Europea (UE) i de l’OTAN. També desplaçats i membres de la comunitat ucraïnesa a Espanya.

La intervenció va començar després de la salutació i la benvinguda de Batet. Va concloure amb unes paraules del president del Govern, Pedro Sánchez. Espanya continuarà donant suport en «tot» el que pugui a Ucraïna. Avalarà les sancions «més dures» contra el règim de Vladímir Putin, oferirà «ajuda humanitària i assistència financera» a Kíev. També continuarà enviant armes, informa Juanma Romero. I pressionarà perquè el país pugui ingressar a la UE, va dir.

Els presidents o primers ministres dels països davant dels quals va parlar Zelenski abans no es van pronunciar després de la seva al·locució.