La Unió Europea té previst aprovar avui la cinquena ronda de sancions contra Rússia, que inclou per primer cop mesures contra la importació de combustibles fòssils russos i particularment un veto al carbó rus. Tot i això, els dirigents europeus són conscients que les noves restriccions es queden curtes. «El nou paquet de sancions inclou la prohibició a les importacions de carbó, però tard o d’hora les mesures contra el petroli i el gas de Rússia seran necessàries», va reconèixer el president del Consell Europeu, Charles Michel, davant del ple del Parlament Europeu. «Hem prohibit el carbó, però ara hem de veure el petroli i els ingressos de Rússia dels combustibles fòssils. Hem de fer un esforç, per exemple, per consignar una part en un compte bloquejat, per limitar els ingressos de Rússia. Cal acabar amb això i ho hem de fer junts», va afegir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, sobre una cinquena bateria de restriccions.