Des que va començar la guerra a Ucraïna, Olha Shelest no havia vessat ni una sola llàgrima. Ni quan van començar els bombardejos russos sobre Txernígov poc després de l’inici de la invasió, ni quan van destruir l’únic pont que comunicava la ciutat amb el món. No ho va fer quan una desena de persones van ser assassinades mentre feien cua per comprar el pa, ni a mesura que va descobrir que només tres dels 36 col·legis urbans han sobreviscut intactes al foc pervers de les darreres sis setmanes. «Ahir vaig sortir a caminar i vaig plorar per primera vegada», diu aquesta dona de 47 anys a l’altra banda del telèfon. «Era tan bonica aquesta ciutat! Teníem esglésies i monuments històrics, una del segle XI. Fins a 7.000 turistes ens visitaven cada dia a l’estiu. Ara està gairebé tot severament malmès. Ho hem perdut per sempre».

A Txernigov ha arribat el moment de la descompressió. Els que no van poder escapar de la ciutat, prop de la meitat de la població, tornen a trepitjar el carrer sense gaire por de morir. Les tropes russes es van retirar dilluns de tota aquesta regió del nord-est del país cap a les seves bases a l’altre costat de la frontera, deixant aquí també una reguera de mort i destrucció. Tant a la capital provincial, atacada incessantment amb míssils i artilleria i assetjada durant setmanes com Mariúpol, com als llogarets de la seva perifèria, ocupats fins fa dos dies pels militars del Kremlin. «Aquí no estaven lluitant contra un exèrcit, aquí estaven bombardejant civils», va dir l’alcalde Vladislav Atroixenko. Fins no fa res el rus era la llengua majoritària en aquesta ciutat de 300.000 habitants. Avui prop del 70% dels edificis urbans estan destruïts o danyats, segons les primeres estimacions.

El fracàs de l’Exèrcit de Vladímir Putin a tot el nord del país és estrepitós. No ha aconseguit fer-se amb Kíev ni Txernígov ni Sumi, d’on va començar a retirar-se també el 4 d’abril, segons han confirmat les autoritats ucraïneses. Ni una sola de les capitals del nord. Però en la seva retirada, amb la qual busca concentrar les seves forces a l’est, amb el Donbàs com a objectiu prioritari, els seus soldats deixen un paisatge desolador i una infinitat de preguntes entre la població civil, acostumada a que els veïns russos visitessin els mercats (la frontera és a només 100 quilòmetres). «I tot això per què? No érem els seus enemics. Com ens poden odiar tant per haver-nos fet això?», es pregunta Shelest amb una veu que transmet ràbia i tristesa a parts iguals. El col·legi que dirigeix, el Txiernígov Magnet School, és un dels pocs que ha quedat intacte.

Arribada de l’ajuda

L’ajuda humanitària ha començat a entrar a la ciutat, després que el trànsit s’hagi restablert per la carretera que condueix a Kíev. I alguna botiga ha reobert, encara que cal fer fins a dues hores de cua, segons les fonts consultades. També ha tornat l’aigua i l’electricitat a parts de la ciutat. Però una infinitat de problemes persisteixen. Començant per com enterrar els morts perquè el cementiri està minat, segons han informat les autoritats, i per això se segueix sepultant els cadàvers en fosses improvisades fins que puguin ser degudament enterrats.

«Quan vaig escoltar per la ràdio que els russos es retiraven vaig sentir un alleujament enorme. El nostre malson sembla haver acabat», diu Tymoshchenko Nadiya, una pensionista de 67 anys.