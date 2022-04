Luis Medina, fill del difunt Duc de Feria i de la model Nati Abascal, va comprar un iot amb la comissió de gairebé un milió d’euros que presumptament va obtenir com a intermediari en tres contractes que van ser licitats per funerària municipal de Madrid per a la compra de material sanitari (mascaretes, tests i guants) a l’inici de la pandèmia de coronavirus.

Així ho apunta la Fiscalia Anticorrupció en la querella que ha presentat contra ell i el seu soci en aquesta operació dubtosa, Alberto Javier Luceño, que amb els 4,6 milions en comissions que va obtenir en aquest negoci va sufragar un habitatge a Pozuelo de Alarcón (Madrid), a més de tres rellotges Rolex i més d’una desena de vehicles d’alta gamma entre els quals va incloure Ferrari, Lamborghini, Aston Martin i diversos Mercedes per més de dos milions d’euros. Anticorrupció imputa als dos empresaris els delictes d’estafa agreujada, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals en relació amb tres contractes milionaris per comprar un milió de mascaretes -per un preu total de 5,9 milions; 2.500.000 guants de nitril per 4,5 milions i 250.000 tests ràpids, per 3,8 milions. El cosí de l’alcalde Els preus, segons assenyala la fiscalia, els va fixar Luceño i els va imposar a l’Ajuntament de Madrid, emparant-se en la falsa posició de fabricant i agent exclusiu de la companyia venedora. En fer-ho, va amagar que un elevat percentatge del preu ofert (el 60% en el cas de les mascaretes, el 81% en el dels guants i el 71% en el dels tests) corresponia a comissions que els querellats percebien. Medina, segons explica la Fiscalia Anticorrupció, va ser la persona que va contactar amb l’Ajuntament de Madrid «aprofitant la seva condició de personatge conegut i la seva amistat amb un familiar de l’alcalde de Madrid», el seu cosí Carlos Martínez-Almeida.