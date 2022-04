Al Marroc li ha costat 15 mesos que Espanya abandonés la seva neutralitat en el conflicte del Sàhara i avalés obertament el pla autonomista. Però ho ha aconseguit. A només unes setmanes que l’enviat especial de l’ONU, Staffan de Mistura, lliuri el seu informe al secretari general de les Nacions Unides, el regne alauita compta amb el suport dels EUA, França, Alemanya i Espanya. Ara falta saber si després de l’històric canvi de postura del Govern espanyol, Rabat està disposada a entregar-li alguna cosa a canvi.

I avui serà la primera ocasió per comprovar-ho. El cap de l’executiu, Pedro Sánchez, viatja al Marroc per mantenir una audiència amb Mohamed VI i compartir després amb ell l’iftar, el sopar amb què els musulmans trenquen el dejuni al Ramadà. Un gest que a tots dos països s’interpreta com la prova definitiva de la fi de les hostilitats.

Més enllà de la cooperació en matèria d’immigració i de control del gihadisme i el narcotràfic, fonamental, la millora de les relacions comercials també forma part del menú que ofereix el Marroc en aquesta nova fase de cooperació. A la Moncloa reconeixien que Sánchez i Mohamed VI parlaran en la reunió d’«oportunitats econòmiques».