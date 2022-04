Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es veuen avui a la Moncloa per primera vegada des que el PP té nou president. Una trobada clau cridada a millorar les relacions entre els dos grans partits després d’una etapa molt complicada amb Pablo Casado al capdavant. El nou PP està decidit a fer canvis en el to de l’oposició i el seu líder va amb voluntat d’escoltar i veure opcions d’entesa. Però la pretensió d’arribar a grans acords ara es veu condicionada per la imminent convocatòria electoral a Andalusia. Totes les fonts apunten que Juanma Moreno Bonilla avançarà les eleccions després de la Setmana Santa i que les urnes s’obriran al juny.

La trobada entre els dos líders es produeix només cinc dies després del congrés extraordinari que va coronar Feijóo a Sevilla. Tots dos havien quedat per veure’s quan fos possible i es van esforçar per quadrar agendes. El president del Govern, de fet, es desplaçarà a Rabat quan acabi la reunió. Fonts properes a Feijóo insisteixen que «va obert al diàleg», però no renunciarà a la crítica i fer oposició. «Moderació no és submissió» és el nou mantra popular.

Sobre la taula hi ha diversos assumptes de primer ordre. El Govern acumula una llarga llista de peticions al PP, singularment la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i que avali el pla de xoc per les conseqüències econòmiques de la guerra d’Ucraïna. Però afronta la cita amb força contenció, en espera que Sánchez comprovi en privat la voluntat real del líder gallec. «Si hi ha marge per assolir algun pacte això només ho sap Feijóo», deia ahir un alt càrrec del PSOE. Moncloa no es tanca a acceptar algunes de les seves propostes i fins i tot compta amb el marge d’un nou reial decret llei sobre les mesures per rebaixar la factura elèctrica per incloure-les.

Test de confiança

«Veurem què porta», expliquen a l’executiu. És evident que els agradaria poder comptar amb el PP en assumptes en què tots dos partits sempre s’han entès -pactes d’Estat, política exterior, de defensa- però el mateix Govern tampoc ho posa fàcil després de no haver mantingut ni un sol contacte amb els populars sobre el gir que ha fet l’executiu en la seva posició sobre el Sàhara per posar fi a la crisi amb el Marroc.

La reunió suposa un test mutu de confiança. A la Moncloa situen el focus en la seva «voluntat» de «recuperar la normalitat institucional, que mai no s’hauria d’haver perdut». No es descarta, malgrat el clima electoral a Andalusia, que hi hagi punts d’entesa. «Tant de bo es pugui arribar a acords com més aviat millor», defensen, amb el CGPJ com una de les prioritats. Fins i tot Unides Podem va reclamar ahir al PP que «compleixi la Constitució i renovi» aquest òrgan, ja que el pacte intern sobre el repartiment entre el PSOE i la formació morada «fa molts mesos que està tancat».

El veritable objectiu dels populars passa per aconseguir alguna mesura fiscal i influir en la política econòmica del Govern, de la qual difereix del tot. La gran preocupació en el PP és la inflació i els efectes que tindrà en les llars. El dirigent gallec acudirà amb una proposta econòmica «elaborada».